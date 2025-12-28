शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर, रोजाना 9 एमएल से भी कम पीने पर हो सकता है कैंसर

शराब किसी भी तरह की पिएं या कितनी ही कम पिएं वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होती है। इतना ही नहीं इससे कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट के खारघर स्थित एडवांस्ड सेंटर फॉर ट्रीटमेंट रिसर्च एंड एजुकेशन इन करियर के अध्ययन में अध्ययन में इसकी पुष्टि हुई है। इसके अनुसार अगर कोई रोज नौ एमएल से कम शराब भी पी रहा है तो उसे कैंसर होने का जोखिम 56 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। शराब की अलग-अलग किस्मों के अनुसार कैंसर होने का खतरा भी बढ़ता घटता है। जैसे देसी थर्रा पीने से कैंसर का जोखिम 209 प्रतिशत तक बढ़ता है। वहीं बीयर पीने से 91 प्रतिशत व्हिस्की से 78 प्रतिशत, रम से 31 प्रतिशत, वाइन से 42 प्रतिशत और वोडका से कैंसर होने का खतरा 35 प्रतिशत तक बढ़ता है।