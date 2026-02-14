High Blood Pressure Injection: साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन और बीपी कंट्रोल? जानें भारत में कब तक आ सकती है यह जादुई दवा

इन इंजेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरीज को रोज दवा लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे इलाज सही तरीके से चलता रहेगा और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या कीमत हो सकती है, क्योंकि ऐसी नई दवाएं अक्सर बहुत महंगी होती हैं। दूसरी चिंता यह है कि इनके लंबे समय तक इस्तेमाल के प्रभाव अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। Dr Dorairaj Prabhakaran का मानना है कि साल में एक या दो बार लगने वाले इंजेक्शन भविष्य में इलाज को आसान बना सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से पहले सुरक्षा और कीमत दोनों पर गंभीरता से विचार जरूरी है।