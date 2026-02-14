14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

High Blood Pressure Injection: साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन और बीपी कंट्रोल? जानें भारत में कब तक आ सकती है यह जादुई दवा

High Blood Pressure Injection: हाई ब्लड प्रेशर के इलाज में बड़ा बदलाव! अब रोज दवा नहीं, साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन से कंट्रोल हो सकता है BP। जानें कैसे काम करेगी ये नई थेरेपी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 14, 2026

High Blood Pressure Injection

High Blood Pressure Injection (photo- gemini ai)

High Blood Pressure Injection: हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) के इलाज में आने वाले समय में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अभी तक मरीजों को रोज दवा खानी पड़ती है, लेकिन भविष्य में साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन लगवाकर ही ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकेगा। सुनने में भले ही यह भविष्य की बात लगे, लेकिन वैज्ञानिक इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं और कई नई दवाएं अंतिम चरण के ट्रायल में हैं।

दुनिया भर में ब्लड प्रेशर की दवाएं सालों से मौजूद हैं, फिर भी इसे कंट्रोल करना आसान नहीं हो पाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समस्या दवाओं की कमी नहीं, बल्कि मरीजों का दवा नियमित न लेना, इलाज से थक जाना और हेल्थ सिस्टम की कमियां हैं। World Health Organization के अनुसार, 140/90 mm Hg या उससे ज्यादा ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन माना जाता है। सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mm Hg से कम होना चाहिए।

दुनिया और भारत में स्थिति चिंताजनक

आज दुनिया में करीब 1.4 अरब लोग हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें यह बीमारी है। जिनका इलाज चल भी रहा है, उनमें से भी बहुत कम लोगों का ब्लड प्रेशर सही कंट्रोल में है। भारत में भी हालात ऐसे ही हैं। Indian Council of Medical Research की रिपोर्ट के मुताबिक करोड़ों भारतीय हाई बीपी से जूझ रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोगों का ब्लड प्रेशर नियंत्रण में नहीं है।

रोज की गोली से साल में 2 इंजेक्शन तक

अब तक हाई बीपी का इलाज रोज की दवाओं से ही होता आया है। लेकिन कई मरीजों को डायबिटीज, मोटापा और कोलेस्ट्रॉल जैसी दूसरी बीमारियां भी होती हैं, जिससे उन्हें कई दवाएं लेनी पड़ती हैं। समय के साथ लोग दवा लेना भूल जाते हैं या दवा से थक जाते हैं। Dr Mohit Gupta, जो G B Pant Hospital और University College of Medical Sciences से जुड़े हैं, बताते हैं कि अब रिसर्च ऐसे इंजेक्शन पर हो रही है जो शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली प्रक्रिया को शुरुआत में ही रोक देते हैं।

कुछ नई दवाएं जीन स्तर पर काम करती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाले हार्मोन के बनने को कम कर देती हैं। इन पर Roche Pharma और Alnylam जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। वहीं Novo Nordisk सूजन कम करने वाली थेरेपी विकसित कर रही है, जिससे दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा भी घट सकता है।

फायदे बड़े, लेकिन चिंता भी

इन इंजेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि मरीज को रोज दवा लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे इलाज सही तरीके से चलता रहेगा और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है। लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या कीमत हो सकती है, क्योंकि ऐसी नई दवाएं अक्सर बहुत महंगी होती हैं। दूसरी चिंता यह है कि इनके लंबे समय तक इस्तेमाल के प्रभाव अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। Dr Dorairaj Prabhakaran का मानना है कि साल में एक या दो बार लगने वाले इंजेक्शन भविष्य में इलाज को आसान बना सकते हैं, लेकिन इन्हें अपनाने से पहले सुरक्षा और कीमत दोनों पर गंभीरता से विचार जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Blood Pressure: बीपी नार्मल करने का ये देसी फॉर्मूला जान लेंगे, तो दवा की नहीं पड़ेगी जरूरत! तुरंत डायट में करें ये 4 छोटे बदलाव
स्वास्थ्य
Blood Pressure

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

14 Feb 2026 12:24 pm

Hindi News / Health / High Blood Pressure Injection: साल में सिर्फ 2 इंजेक्शन और बीपी कंट्रोल? जानें भारत में कब तक आ सकती है यह जादुई दवा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Chronic Kidney Disease Children: बच्चों में तेजी से बढ़ रही किडनी की खतरनाक बीमारी, नई रिपोर्ट ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Chronic Kidney Disease Children
स्वास्थ्य

Ajmer: सरकारी डिस्पेंसरी में एक्सपायरी डेट की सिरप मरीज को थमाई, सतर्कता से बची जान

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
अजमेर

उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए नागर दंपती का नागरिक अभिनंदन समाजजनों ने सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं समाज सेवा के कार्यों को मिला सार्वजनिक सम्मान

उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए नागर दंपती का नागरिक अभिनंदन समाजजनों ने सेवा कार्यों की सराहना करते हुए उज्ज्वल भविष्य की दी शुभकामनाएं
समाचार

Autism Symptoms: पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ऑटिज्म को पहचानना मुश्किल, नई रिसर्च में खुलासा

Autism Symptoms
स्वास्थ्य

इस तरह आपके घर आ सकता है साइलेंट किलर… 5 साल पहले शरीर देने लगता है ‘शुगर का अलार्म’

Diabetes Reversible patrika series episode 3
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.