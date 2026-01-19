Blood Pressure: बीपी नार्मल करने का ये देसी फॉर्मूला जान लेंगे, तो दवा की नहीं पड़ेगी जरूरत! तुरंत डायट में करें ये 4 छोटे बदलाव

रमेश ने धीरे-धीरे अपनी डाइट बदली। उन्होंने नमक कम कर दिया। अचार, नमकीन और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बना ली। बाहर खाना कम किया। हफ्ते में तीन दिन सफेद चावल की जगह मिलेट्स खाने लगे। सब्जियों की मात्रा बढ़ाई, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां। शाम को तले हुए स्नैक्स की जगह फल या भुना चना लेने लगे। शराब भी बहुत कम कर दी। तीन महीने में उनका वजन 4 किलो घट गया और बीपी 128/82 mmHg तक आ गया। सिरदर्द कम हुए, एनर्जी बढ़ी और दवा की मात्रा भी बढ़ानी नहीं पड़ी। यह साफ दिखाता है कि सही खानपान लंबे समय तक बीपी कंट्रोल करने में मददगार होता है।