19 जनवरी 2026,

सोमवार

स्वास्थ्य

Blood Pressure: बीपी नार्मल करने का ये देसी फॉर्मूला जान लेंगे, तो दवा की नहीं पड़ेगी जरूरत! तुरंत डायट में करें ये 4 छोटे बदलाव

Blood Pressure: हाई ब्लड प्रेशर को दवा के साथ डाइट से कैसे कंट्रोल करें? जानिए नमक कम करने, सही खाना और देसी डाइट के आसान नियम।

भारत

Dimple Yadav

Jan 19, 2026

Blood Pressure

Blood Pressure (photo- gemini ai)

Blood Pressure: दिल्ली के 52 साल के मार्केटिंग प्रोफेशनल रमेश शर्मा को एक रूटीन हेल्थ चेकअप के दौरान पता चला कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। कुछ दिनों तक बीपी नापने पर रीडिंग करीब 150/95 mmHg रहती थी। देर तक काम करना, ज्यादातर बाहर का खाना, एक्सरसाइज की कमी और पैकेट वाले स्नैक्स उनकी रोजमर्रा की आदतों में शामिल थे। डॉक्टर ने उन्हें हल्की दवा दी और साथ ही खाने-पीने और लाइफस्टाइल में बदलाव की सलाह दी।

तीन महीने में दिखा बड़ा फर्क

रमेश ने धीरे-धीरे अपनी डाइट बदली। उन्होंने नमक कम कर दिया। अचार, नमकीन और प्रोसेस्ड फूड से दूरी बना ली। बाहर खाना कम किया। हफ्ते में तीन दिन सफेद चावल की जगह मिलेट्स खाने लगे। सब्जियों की मात्रा बढ़ाई, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियां। शाम को तले हुए स्नैक्स की जगह फल या भुना चना लेने लगे। शराब भी बहुत कम कर दी। तीन महीने में उनका वजन 4 किलो घट गया और बीपी 128/82 mmHg तक आ गया। सिरदर्द कम हुए, एनर्जी बढ़ी और दवा की मात्रा भी बढ़ानी नहीं पड़ी। यह साफ दिखाता है कि सही खानपान लंबे समय तक बीपी कंट्रोल करने में मददगार होता है।

हाई बीपी में डाइट क्यों है इतनी जरूरी

हम क्या खाते हैं, उसका सीधा असर हमारी नसों और शरीर में पानी के संतुलन पर पड़ता है। ज्यादा नमक बीपी बढ़ाता है, जबकि फल, सब्जियां और पोटैशियम से भरपूर चीजें बीपी को कंट्रोल करने में मदद करती हैं। शहरी भारतीय डाइट में नमक, मैदा, तला-भुना और पैकेट वाला खाना ज्यादा होता है, जो हाई बीपी को बढ़ाता है।

नमक कम करें, समझदारी से

ज्यादातर नमक अचार, पापड़, नमकीन और बाहर के खाने से आता है। दिन में 5 ग्राम से कम नमक रखना फायदेमंद है। स्वाद बढ़ाने के लिए नींबू, लहसुन, अदरक, सरसों, करी पत्ता और मसालों का इस्तेमाल करें।

पोटैशियम से भरपूर खाना लें

पोटैशियम नमक के असर को कम करता है और नसों को रिलैक्स करता है। केला, नारियल पानी, पालक, लौकी, कद्दू, शकरकंद, दालें और दही अच्छे विकल्प हैं।

सही कार्बोहाइड्रेट चुनें

मैदा और सफेद चावल की जगह मोटे अनाज जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, ओट्स और ब्राउन राइस लें। मिलेट्स में मैग्नीशियम होता है, जो बीपी कंट्रोल में मदद करता है।

फैट भी सही हो

बहुत ज्यादा खराब फैट नसों को सख्त करता है। तले हुए स्नैक्स की जगह मेवे, बीज, सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और थोड़ी मात्रा में घी बेहतर है।

प्रोटीन भी जरूरी

दाल, चना, दही, अंडा, मछली जैसे प्रोटीन लें। रेड और प्रोसेस्ड मीट से दूरी रखें।

हाई बीपी के लिए एक आसान थाली

  • सुबह: गुनगुना पानी और भीगे बादाम
  • नाश्ता: सब्जियों वाला ओट्स या रागी डोसा
  • दोपहर: मिलेट रोटी या ब्राउन राइस, दाल, सब्जी, दही
  • शाम: भुना चना या फल
  • रात: हल्का खाना

Published on: 19 Jan 2026 12:36 pm

Hindi News / Health / Blood Pressure: बीपी नार्मल करने का ये देसी फॉर्मूला जान लेंगे, तो दवा की नहीं पड़ेगी जरूरत! तुरंत डायट में करें ये 4 छोटे बदलाव

