Bhang Poisoning : दूध में मिलाकर पी ली भांग, 26 साल के प्रोफेसर की मौत, डॉक्टर ने बताया भांग जहर कैसे बन जाता है

Bhang Poisoning : मध्यप्रदेश के भोपाल में होली के मौके पर एक 26 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर कृष्णा नायक की मौत की खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घटना भोपाल के ऐश ऐशबाग इलाके की है। पुलिस ने बताया, दोस्तों के साथ होली खेलने और भांग पीने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और फिर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत बताया। आइए, डॉ. अमनदीप अग्रवाल से जानते हैं कि भांग कब जानलेवा बन जाता है और भांग पीने वालों को कौन-सी गलती नहीं करनी चाहिए।