Leg Swelling & Pain Warning: बार-बार पैर दर्द को न करें नजरअंदाज, बन सकती है गंभीर बीमारी

वैस्कुलर सर्जरी विशेषज्ञ प्रो. (डॉ.) दिग्विजय शर्मा बताते हैं कि अगर पैर में लगातार दर्द, सुन्नपन या सूजन बनी रहती है, तो इसका कारण पैरों में खून का सही तरीके से न पहुंच पाना हो सकता है। हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व मांसपेशियों और टिश्यू तक पहुंचते हैं। अगर यह प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही, तो समस्या गंभीर हो सकती है।