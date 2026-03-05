Silent Heart Attack: ट्रेन के वॉशरूम में जज की पत्नी की मौत! बिना सीने में दर्द के भी आ सकता है हार्ट अटैक, जानिए इसके संकेत

Silent heart attack वह स्थिति है, जिसमें दिल का दौरा पड़ता तो है, लेकिन सामान्य हार्ट अटैक जैसे तेज सीने के दर्द या अचानक गिर जाने जैसे लक्षण साफ नजर नहीं आते। कई बार मरीज को हल्की घबराहट, पसीना, कमजोरी, उलझन या हल्का दर्द महसूस होता है, जिसे लोग आम थकान या गैस समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसी वजह से साइलेंट हार्ट अटैक ज्यादा खतरनाक माना जाता है, क्योंकि मरीज को समय पर पता ही नहीं चलता कि दिल पर गंभीर असर पड़ रहा है।