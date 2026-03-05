Alcohol Addiction Symptoms: सुबह नाश्ते में वोडका! पूरा शरीर पड़ गया पीला, जानिए युवा क्यों हो रहे हैं अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के शिकार?

लगातार शराब पीने से उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसे दौरे (सीजर) पड़े और उसके माता-पिता तुरंत उसे अस्पताल ले गए। जांच में पता चला कि उसका लिवर बुरी तरह प्रभावित हो चुका है। उसकी त्वचा और आंखें पीली पड़ गईं, जिसे पीलिया कहते हैं। यह लिवर खराब होने का बड़ा संकेत होता है। डॉक्टरों ने बताया कि उसे हेपेटाइटिस, किडनी डैमेज, सूजी हुई तिल्ली और पैंक्रियाटाइटिस जैसी गंभीर समस्याएं हो गई हैं। उसका लिवर फैटी हो चुका था और उस पर पड़े निशान पूरी तरह ठीक नहीं हो सकते।