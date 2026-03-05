Miracle fruit : कैंसर मरीजों के लिए संजीवनी फल! जानिए ये लाल फ्रूट कैंसर इलाज के दौरान खाने से क्या होगा फायदा

दक्षिण फ्लोरिडा में उगने वाला मिरेकल फ्रूट, जिसे सिन्सेपलम डुलसिफिकम (Synsepalum dulcificum) कहा जाता है, कैंसर के मरीजों के खाने का अनुभव बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। यह छोटा लाल बेरी 30 से 40 मिनट तक खट्टे और कड़वे स्वाद को मीठा बना देता है। मिरेकल फ्रूट खाने के बाद मरीजों को नींबू या अन्य खट्टे फल अब मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। इससे मरीज का खाने में लगाव बना रहता है और शरीर में जरूरी पोषण की कमी नहीं होती।