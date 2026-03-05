Cold Hands in Women: ठंडे हाथ को न समझें मामूली समस्या, हो सकता है Raynaud’s का संकेत

2023 में पब्लिश एक स्टडी के अनुसार महिलाओं में ठंडे हाथ अक्सर तब होते हैं जब हाथों की छोटी-छोटी नसें सिकुड़ जाती हैं। ऐसा ठंड या तनाव के कारण हो सकता है। महिलाओं में यह समस्या ज्यादा इसलिए दिखती है क्योंकि हार्मोन, खासकर एस्ट्रोजन, नसों के फैलने-सिकुड़ने को प्रभावित करता है। इसके अलावा महिलाओं का बॉडी मास इंडेक्स कम होना और शरीर में फैट की मात्रा कम होना भी एक कारण हो सकता है। कई बार यह बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, लेकिन कुछ मामलों में इसके पीछे कोई हेल्थ इश्यू भी हो सकता है।