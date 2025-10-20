Cold Hands and Feet Warning : अगर हमेशा ठंडे रहते हैं हाथ-पैर, तो हो सकता है ये गंभीर संकेत

Cold Hands and Feet Warning : ठंडे हाथ-पैर सिर्फ असहज ही नहीं होते ये खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत भी हो सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन शरीर द्वारा हृदय से मांसपेशियों, त्वचा और अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने की प्रक्रिया है। जब ब्लड फ्लो बाधित होता है तो हाथ-पैर ठंडे, सुन्न या झुनझुनी महसूस हो सकते हैं। समय के साथ, अपर्याप्त रक्त संचार अधिक गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे ऊतक क्षति, धीरे-धीरे ठीक होने वाले घाव या अल्सर। खराब ब्लड सर्कुलेशन के कई कारण हो सकते हैं, जैसे उम्र, हाई ब्लड प्रेशर, डायबीटाज, मोटापा और कुछ चिकित्सीय स्थितियां। अच्छी खबर यह है कि लाइफ स्टाइल में बदलाव बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। नियमित व्यायाम, पर्याप्त पानी पीना, हृदय के लिए स्वस्थ आहार लेना, अपने पैरों को ऊपर उठाना और कम्प्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना, ये सभी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ावा देने और समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने के प्रभावी तरीके हैं।