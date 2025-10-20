Rotovac vaccine : भारत की स्वदेशी Rotovac वैक्सीन ने किया कमाल, 54% तक कर सकती है बचाव

उन्होंने समानता को बढ़ावा देने में यूआईपी की भूमिका पर ज़ोर दिया: "हर बच्चे को सुरक्षा का अधिकार है। निजी क्षेत्र के टीके कुछ ही बच्चों तक पहुंच पाते हैं, लेकिन केवल यूआईपी ही यह सुनिश्चित करता है कि सभी बच्चे इसके दायरे में आएँ।" 1986 में खसरे की शुरुआत के बाद से, भारत ने यूआईपी में कई टीके जोड़े हैं, जिनमें रोटावायरस, न्यूमोकोकल और इंजेक्शन द्वारा पोलियो के टीके शामिल हैं। एचपीवी और टाइफाइड के टीकों को मंज़ूरी मिल चुकी है और ये समान सुरक्षा को और बढ़ा सकते हैं।