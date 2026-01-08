8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

स्वास्थ्य

Cancer Treatment: 55 साल पुराने राज से अब खत्म होगा जानलेवा ब्रेन कैंसर! वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Cancer Treatment: एमआईटी (MIT) और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के विशेषज्ञों ने अपनी रासायनिक इंजीनियरिंग के जरिए एक दुर्लभ फंगल कंपाउंड को लैब में तैयार कर लिया है। आइए जानते हैं कि 55 साल पहले खोजे गए इस यौगिक से अब कैंसर का इलाज कैसे होगा और इससे किस प्रकार के कैंसर को ठीक किया जा सकेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 08, 2026

Cancer Treatment

Cancer Treatment (image- geminiAI)

Cancer Treatment: कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज के लिए वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई दशकों में उन्होंने कई सफलताएं भी हासिल की हैं। अब चूंकि कैंसर के इतने प्रकार हैं, तो भला सबका इलाज एक ही दवा से कैसे संभव है? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन वैज्ञानिकों और आम लोगों, सबके लिए एक खुशखबरी यह है कि वैज्ञानिकों ने 55 साल पहले खोजे गए दुर्लभ फंगल कंपाउंड 'वर्टीसिलिन ए' (Verticillin A) को कृत्रिम रूप से लैब में बनाकर तैयार कर लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ब्रेन कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का खतरा इसके इलाज से काफी हद तक कम किया जा सकेगा। हार्वर्ड के विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक यौगिक हमेशा से दवाइयों की खोज का आधार रहे हैं। अब जब वर्टीसिलिन ए को लैब में बनाना संभव हो गया है, तो वैज्ञानिक इसके कई अलग-अलग वेरिएंट्स (Variants) तैयार कर सकेंगे।

एमआईटी (MIT) और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के विशेषज्ञों ने अपनी रासायनिक इंजीनियरिंग के जरिए इसे लैब में सफलतापूर्वक तैयार किया है। वैज्ञानिकों की यह खोज महत्वपूर्ण इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि यह उन कैंसर कोशिकाओं को खत्म करेगी जिन पर सामान्य कैंसर दवाएं भी असर नहीं करती हैं।

यह नई खोज कैंसर का इलाज कैसे करेगी?(Verticillin A Synthesis)

एमआईटी के केमिस्ट मोहम्मद मोवासाघी के अनुसार इस कंपाउंड को लैब में बनाना बहुत चुनौतीपूर्ण था। लेकिन लैब में तैयार यह तत्व अब कैंसर कोशिकाओं से कई रूपों में लड़कर काम करेगा,
1. यह कंपाउंड कैंसर कोशिकाओं के बीच ट्यूमर को बढ़ाने वाले प्रोटीन को खत्म करके कैंसर का इलाज करने में सहायक होगा।
2. यह 'प्रोग्राम्ड सेल डेथ' के जरिए कैंसर कोशिकाओं को स्वयं ही समाप्त कर देगा।
3. इसकी 3D संरचना वाला अणु ट्यूमर के विकास की गति को पूरी तरह रोक देता है।
4. इससे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं को बहुत कम हानि होगी।

इस कंपाउंड से कौन से कैंसर का इलाज होगा?(Beat Brain Cancer)

वैज्ञानिकों के अनुसार बच्चों में होने वाले ब्रेन कैंसर, जिसे 'डिफ्यूज मिडलाइन ग्लियोमा' (DMG) कहा जाता है, का इससे सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकेगा। उन्होंने ब्रेन कैंसर की कोशिकाओं को ठीक करने के लिए जो परीक्षण किए थे, उनमें बड़ी सफलता हासिल की है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं, बल्कि इस बारे में संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

ये भी पढ़ें

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है? तो आज ही घर लाएं यह फल! एक्सपर्ट से जानें इस अनोखे फल की कैंसर से दुश्मनी
स्वास्थ्य
Cancer prevention

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

08 Jan 2026 01:58 pm

Hindi News / Health / Cancer Treatment: 55 साल पुराने राज से अब खत्म होगा जानलेवा ब्रेन कैंसर! वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Cancer Prevention: कैंसर से बचना है? तो आज ही घर लाएं यह फल! एक्सपर्ट से जानें इस अनोखे फल की कैंसर से दुश्मनी

Cancer prevention
स्वास्थ्य

Natural Heart Test: क्या आप जानते हैं प्रेग्नेंसी के ये मामूली लक्षण भी हो सकते हैं हार्ट अटैक का संकेत?

Natural Heart Test
स्वास्थ्य

Cancer Awareness: 2050 तक कैंसर की सुनामी, हर साल आ सकते हैं 3 करोड़ नए मरीज, रिपोर्ट में हुआ डरावना खुलासा

Cancer Awareness
स्वास्थ्य

Anil Agarwal Son Death: अनिल अग्रवाल के बेटे की तरह आपको भी आ सकता है कार्डियक अरेस्ट, जानें ये हार्ट अटैक से कैसे अलग है?

Anil Agarwal Son Death
स्वास्थ्य

Skin Disease: ज्यादा चांदी का सेवन बना सकता है आपको इस खतरनाक बीमारी का शिकार! जानें क्या है Argyria?

Skin Disease
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.