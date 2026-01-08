Cancer Treatment: 55 साल पुराने राज से अब खत्म होगा जानलेवा ब्रेन कैंसर! वैज्ञानिकों की बड़ी खोज

Cancer Treatment: कैंसर जैसी घातक बीमारी के इलाज के लिए वैज्ञानिक निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि पिछले कई दशकों में उन्होंने कई सफलताएं भी हासिल की हैं। अब चूंकि कैंसर के इतने प्रकार हैं, तो भला सबका इलाज एक ही दवा से कैसे संभव है? यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन वैज्ञानिकों और आम लोगों, सबके लिए एक खुशखबरी यह है कि वैज्ञानिकों ने 55 साल पहले खोजे गए दुर्लभ फंगल कंपाउंड 'वर्टीसिलिन ए' (Verticillin A) को कृत्रिम रूप से लैब में बनाकर तैयार कर लिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि अब ब्रेन कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का खतरा इसके इलाज से काफी हद तक कम किया जा सकेगा। हार्वर्ड के विशेषज्ञों के अनुसार प्राकृतिक यौगिक हमेशा से दवाइयों की खोज का आधार रहे हैं। अब जब वर्टीसिलिन ए को लैब में बनाना संभव हो गया है, तो वैज्ञानिक इसके कई अलग-अलग वेरिएंट्स (Variants) तैयार कर सकेंगे।