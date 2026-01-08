Cancer Prevention: कैंसर से बचना है? तो आज ही घर लाएं यह फल! एक्सपर्ट से जानें इस अनोखे फल की कैंसर से दुश्मनी

Cancer Prevention: आजकल कैंसर से बचाव हमारी नैतिक जिम्मेदारी बन गई है। कैंसर जिस तेजी से फैल रहा है, उसमें सावधानी ही सबसे बड़ा इलाज है। हमारे जीवन में ऐसी कई चीजें हैं जिनसे कैंसर को रोका जा सकता है। अगर सिर्फ कुछ स्वस्थ चीजें खाकर हम इस जानलेवा बीमारी से बच सकें, तो इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन 'अनार' को माना जाता है। कैंसर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आप रोजाना एक अनार खाते हैं, तो आप कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि अनार किस प्रकार कैंसर को मात देता है और इसे खाने का सही तरीका क्या है?