Kidney Failure Signs: पेशाब अचानक कम हो जाए तो हो सकता है किडनी फेल, जानिए एन्यूरिया क्या है

सीधे शब्दों में कहें तो एन्यूरिया का मतलब है बहुत कम या बिल्कुल पेशाब न होना। सामान्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति दिनभर में 100 मिलीलीटर से भी कम पेशाब करे, तो इसे मेडिकल इमरजेंसी माना जाता है। इसका मतलब है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही और शरीर से गंदे पदार्थ बाहर नहीं निकल पा रहे। हमारी किडनी शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है। यह खून को साफ करती है, अतिरिक्त पानी और टॉक्सिन्स को पेशाब के जरिए बाहर निकालती है। जब किडनी काम करना बंद कर देती है, तो शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे जान को खतरा हो सकता है।