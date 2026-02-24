24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Lung Cancer Early Signs: लंग कैंसर के 6 अजीब और साइलेंट लक्षण, जिन्हें अक्सर आम दर्द या थकान समझ कर इग्नोर कर देते हैं लोग

Lung Cancer Early Signs: लंग कैंसर के कुछ शुरुआती लक्षण सामान्य नहीं होते। उंगलियों का बदलना, आवाज बैठना और सूजन जैसे संकेत जानिए और समय रहते सतर्क रहें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Feb 24, 2026

Lung Cancer Early Signs

Lung Cancer Early Signs (Photo- gemini ai)

Lung Cancer Early Signs: फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। यह बीमारी तब होती है जब फेफड़ों की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं। World Health Organization की कैंसर रिसर्च शाखा International Agency for Research on Cancer के मुताबिक, साल 2022 में लंग कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर था। उस साल करीब 25 लाख नए मामले सामने आए और लगभग 18 लाख लोगों की मौत इसी बीमारी से हुई।

डॉक्टरों के अनुसार, लंग कैंसर के करीब 85% मामलों की मुख्य वजह स्मोकिंग होती है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ज्यादातर लोगों में इसका पता बहुत देर से चलता है, क्योंकि शुरुआती लक्षण अक्सर हल्के या अजीब होते हैं और सीधे फेफड़ों से जुड़े नहीं लगते। अगर इन संकेतों को समय पर पहचान लिया जाए, तो इलाज के बेहतर मौके मिल सकते हैं। आइए जानते हैं लंग कैंसर के कुछ ऐसे असामान्य संकेत, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं।

उंगलियों का आकार बदलना (फिंगर क्लबिंग)

अगर आपकी उंगलियों के सिरे मोटे या गोल होने लगें और नाखून मुड़कर चम्मच जैसे दिखें, तो यह लंग कैंसर का संकेत हो सकता है। ऐसा तब होता है जब शरीर को लंबे समय तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। यह बदलाव धीरे-धीरे महीनों में होता है और आमतौर पर दर्द भी नहीं होता।

कंधे या हाथ में लगातार दर्द

अगर कंधे, बाजू या हाथ में लंबे समय तक दर्द बना रहे और बिना वजह बढ़ता जाए, तो इसे सामान्य दर्द समझकर नजरअंदाज न करें। कुछ ट्यूमर नसों पर दबाव डालते हैं, जिससे दर्द हाथ की उंगलियों तक फैल सकता है या सुन्नपन महसूस हो सकता है।

आवाज बैठना या बदल जाना

अगर आपकी आवाज कई हफ्तों तक भारी या कमजोर बनी रहे और ठीक न हो, तो यह भी चेतावनी हो सकती है। ट्यूमर आवाज को कंट्रोल करने वाली नसों को प्रभावित कर सकता है, जिससे आवाज बदल जाती है या बोलने में तकलीफ होती है।

चेहरे, गर्दन या हाथों में सूजन

अगर अचानक चेहरे पर सूजन, गर्दन भारी लगना या हाथों में सूजन दिखाई दे, तो यह शरीर की एक बड़ी नस पर दबाव की वजह से हो सकता है। सुबह के समय यह सूजन ज्यादा दिख सकती है और लेटने पर बढ़ सकती है।

आंख और चेहरे में बदलाव (हॉर्नर सिंड्रोम)

एक आंख की पलक झुक जाना, पुतली छोटी दिखना या चेहरे के एक हिस्से में पसीना कम आना भी लंग कैंसर का संकेत हो सकता है। यह नसों के प्रभावित होने से होता है।

बहुत ज्यादा प्यास और बार-बार पेशाब

अगर बिना कारण बहुत ज्यादा प्यास लगे, बार-बार पेशाब आए, उल्टी या कमजोरी महसूस हो, तो यह शरीर में कैल्शियम बढ़ने का संकेत हो सकता है, जो कुछ लंग ट्यूमर की वजह से होता है।

ये भी पढ़ें

Dipika Kakar Health News : लिवर कैंसर के बाद एक्ट्रेस दीपिका को ये बीमारी, डॉक्टर ने कहा- ये गांठ कैंसर…
स्वास्थ्य
Dipika Kakar, Dipika Kakar Liver Tumor, Dipika Kakar Cancer,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Feb 2026 12:12 pm

Hindi News / Health / Lung Cancer Early Signs: लंग कैंसर के 6 अजीब और साइलेंट लक्षण, जिन्हें अक्सर आम दर्द या थकान समझ कर इग्नोर कर देते हैं लोग

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Kaka Pehlwan : 51 की उम्र, सिक्स पैक, मिनटों में 400 दंड… जीता दिल्ली मैराथन में Gold, कौन हैं काका पहलवान?

Kaka Pehlwan, Kaka Pehlwan Viral Video, 51 year old Haryana man won gold in Delhi Marathon,
लाइफस्टाइल

Leg Cramp Heart Attack Sign: पैरों में ऐंठन-दर्द ना करें नजरअंदाज, दिल को खतरा, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया

Leg Cramp reason, Leg Cramp Heart Attack Sign, Heart Attack Sign in Leg, Cardiologist
स्वास्थ्य

Hemoglobin Increase Tips: हमेशा थकान रहती है? ये 10 चीजें खाएं और तेजी से बढ़ाएं हीमोग्लोबिन

Hemoglobin Increase Tips
स्वास्थ्य

Pet Dog Lick : पालतू डॉग के चाटने से भयंकर इंफेक्शन! 24 घंटे में काटने पड़े महिला के दोनों हाथ-पैर, ये गलती आप भी ना करें

pet dog lick turns deadly, Woman loses both hands and legs, Doctor Explain sepsis infection,
स्वास्थ्य

Cancer Detection Device : 90 सेकेंड्स में कैंसर का पता, भारत में बना कैंसर को हराने वाला हथियार कितना कारगर?

Cancer Detection Device, Cancer Detection Device VolTrac, cancer detection in 90 seconds
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.