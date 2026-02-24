Lung Cancer Early Signs: लंग कैंसर के 6 अजीब और साइलेंट लक्षण, जिन्हें अक्सर आम दर्द या थकान समझ कर इग्नोर कर देते हैं लोग

Lung Cancer Early Signs: फेफड़ों का कैंसर (लंग कैंसर) दुनिया में कैंसर से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह माना जाता है। यह बीमारी तब होती है जब फेफड़ों की कोशिकाएं असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं। World Health Organization की कैंसर रिसर्च शाखा International Agency for Research on Cancer के मुताबिक, साल 2022 में लंग कैंसर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर था। उस साल करीब 25 लाख नए मामले सामने आए और लगभग 18 लाख लोगों की मौत इसी बीमारी से हुई।