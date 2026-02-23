Cancer Detection Device : 90 सेकेंड्स में कैंसर का पता, भारत में बना कैंसर को हराने वाला हथियार कितना कारगर?

Cancer Detection Device : कैंसर के आंकड़े भारत में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कैंसर मरीजों की मामले में हम दुनिया भर में तीसरे स्थान पर बताए जाते हैं। ये हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। कैंसर लाइलाज तब हो जाता है जब ये देरी से पता चले। ऐसे में भारतीय विशेषज्ञों ने एक कमाल का यंत्र बनाया है जिससे महज कुछ सेकेंड्स में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का पता चल सकता है।