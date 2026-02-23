Blood Type and Diabetes Risk : सिर्फ इस ब्लड ग्रुप वालों को डायबिटीज का अधिक खतरा अधिक! शोध में दावा

Blood Type and Diabetes Risk : डायबिटीज और ब्लड ग्रुप का भी कनेक्शन है। अलग-अलग ब्लड ग्रुप वालों को डाटबिटीज जैसी बीमारी का खतरा भी कम-ज्यादा होता है। हालांकि, ब्लड ग्रुप के आधार पर ना केवल डायबिटीज (Diabetes Risk) बल्कि हार्ट की बीमारी, कैंसर रिस्क आदि का भी पता चलता है। आइए, हम ब्लड ग्रुप और डायबिटीज रिस्क (Blood Type and Diabetes Relation) के बारे में विस्तार से समझते हैं-