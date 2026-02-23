23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Blood Type and Diabetes Risk : सिर्फ इस ब्लड ग्रुप वालों को डायबिटीज का अधिक खतरा अधिक! शोध में दावा

Blood Type and Diabetes Risk : डायबिटीज और ब्लड ग्रुप का भी कनेक्शन है। ये आपके शुगर जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। शोध में बताया गया है कि किस तरह के ब्लड टाइप वालों को डायबिटीज 2 का खतरा सबसे अधिक रहता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ravi Gupta

Feb 23, 2026

Blood Type and Diabetes Risk, A Blood Type and Diabetes, AB Blood Type and Diabetes, O Blood Type and Diabetes,

प्रतीकात्मक तस्वीर | Photo - Gemini AI

Blood Type and Diabetes Risk : डायबिटीज और ब्लड ग्रुप का भी कनेक्शन है। अलग-अलग ब्लड ग्रुप वालों को डाटबिटीज जैसी बीमारी का खतरा भी कम-ज्यादा होता है। हालांकि, ब्लड ग्रुप के आधार पर ना केवल डायबिटीज (Diabetes Risk) बल्कि हार्ट की बीमारी, कैंसर रिस्क आदि का भी पता चलता है। आइए, हम ब्लड ग्रुप और डायबिटीज रिस्क (Blood Type and Diabetes Relation) के बारे में विस्तार से समझते हैं-

कराची, पाकिस्तान के लोगों पर डायबिटीज का शोध

ये बात 'पबमेड' पर प्रकाशित शोध "ब्लड ग्रुप और टाइप 2 डायबिटीज के बीच संबंध" (The Correlation Between Blood Group Type and Diabetes Mellitus Type II)" में डॉक्टरों ने बताया है। A, AB और O ब्लड टाइप वालों को ये बात जान लेनी चाहिए।

यह एक 'केस-कंट्रोल' अध्ययन था जो अप्रैल 2020 से सितंबर 2021 के बीच कराची, पाकिस्तान में किया गया। इसमें दो समूह डायबिटीज से ग्रसित, और दूसरा कंट्रोल ग्रुप (स्वस्थ लोग)। इसमें पाया गया कि किस तरह के ब्लड ग्रुप को डायबिटीज का कितना रिस्क है।

इस ब्लड ग्रुप वालों को डायबिटीज का रिस्क अधिक

अध्ययन में पाया गया कि ब्लड ग्रुप 'B' वाले लोगों में टाइप 2 डायबिटीज होने का जोखिम सांख्यिकीय रूप से काफी अधिक (p=0.006) था। अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो आपको अधिक सावधान रहने की जरूरत है।

इन ब्लड ग्रुप में डायबिटीज का रिस्क कम

ब्लड ग्रुप 'O' और डायबिटीज के बीच एक 'नकारात्मक संबंध' देखा गया (p=0.001)। इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप 'O' वाले लोगों में डायबिटीज होने का खतरा अन्य ग्रुप्स की तुलना में कम पाया गया। इसके अलावा ग्रुप 'A' और 'AB' के साथ डायबिटीज का कोई महत्वपूर्ण या स्पष्ट संबंध नहीं पाया गया (p>0.05)।

डायबिटीज से बचने के लिए सलाह

शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और टाइप 2 डायबिटीज के बीच एक गहरा संबंध है। अध्ययन में यह भी सलाह दी गई है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप उच्च जोखिम (जैसे ग्रुप B) की श्रेणी में आता है, उन्हें नियमित रूप से अपनी जांच करानी चाहिए। हेल्दी लाइफस्टाइल (जैसे संतुलित आहार और व्यायाम) अपनाएं।

ये भी पढ़ें

Blood Type and Heart Attack Risk : इन 3 ब्लड ग्रुप वालों में हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर का अधिक खतरा! सिर्फ एक ग्रुप वाले सबसे सेफ
स्वास्थ्य
Blood Type and Heart Attack Risk, What blood type has the most heart attacks,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Diabetes

Published on:

23 Feb 2026 11:49 am

Hindi News / Health / Blood Type and Diabetes Risk : सिर्फ इस ब्लड ग्रुप वालों को डायबिटीज का अधिक खतरा अधिक! शोध में दावा

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Dipika Kakar Health News : लिवर कैंसर के बाद एक्ट्रेस दीपिका को ये बीमारी, डॉक्टर ने कहा- ये गांठ कैंसर…

Dipika Kakar, Dipika Kakar Liver Tumor, Dipika Kakar Cancer,
स्वास्थ्य

इंसुलिन इंजेक्शन लगाना जरूरी… क्या मेरी हालत गंभीर हो गई है…? क्या ये शुगर की लास्ट स्टेज है?

Diabetes reversal patrika Series episode 8 what is insulin injection how to work
Patrika Special News

Ajmer: देश का पहला और दुनिया का छठा ‘गैस्ट्रिक ट्रांसेक्शन’ केस, 2 हिस्सों में बंटा पेट जोड़कर बचाई युवक की जान

दुर्लभ सर्जरी कर बचाई मरीज की जान, पत्रिका फोटो
अजमेर

Lumbar Hernia : इंदौर की महिला सीने-कमर के दर्द का कराने गई इलाज, जांच में दुर्लभ बीमारी निकली

Lumbar Hernia Kaise Hota hai, Lumbar Hernia surgery, Lumbar Hernia symptoms, rare disease,
स्वास्थ्य

Women Ignore Pain: क्या आप भी हर दर्द को नॉर्मल मानकर सह रही हैं? ये हो सकता है साइलेंट हार्ट अटैक का सिग्नल!

Women Ignore Pain
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.