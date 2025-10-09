New Diabetes in Babies : ‘लाइलाज’ है ये नया डायबिटीज, 6 माह के मासूमों में मिला, वैज्ञानिक हैरान!

New Diabetes neonatal in Babies : नए प्रकार के डायबिटीज (नियोनटल) का शिशुओं में मिलना चिंता का विषय है। वैज्ञानिकों की इस खोज ने चिंता बढ़ा दी है। क्योंकि, दुनिया के 589 मिलियन लोग मधुमेह से प्रभावित हैं। शिशुओं को भी ये चपेट में ले रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सेटर मेडिकल स्कूल (यूके) और यूनिवर्सिटी लिब्रे डी ब्रुसेल्स (बेल्जियम) की टीम ने शोध के द्वारा इस बात की पुष्टि की है।