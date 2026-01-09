9 जनवरी 2026,

शुक्रवार

स्वास्थ्य

Typhoid Outbreak: गांधीनगर में मियादी बुखार का कहर! 150 लोग अस्पताल में भर्ती, 70 सक्रिय

Typhoid Outbreak: अभी गांधीनगर में दूषित पानी के कारण टाइफाइड ने कहर मचाया हुआ है। राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने करीब 70 सक्रिय मामलों की पुष्टि की है। आइए जानते हैं कि टाइफाइड क्या होता है? इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय क्या होते हैं?

भारत

image

Nidhi Yadav

Jan 09, 2026

Typhoid Outbreak

Typhoid Outbreak (image- gemini AI)

Typhoid Outbreak: हाल ही में गांधीनगर में दूषित पानी के चलते टाइफाइड के मामलों में लगातार बढोतरी हो रही है। 2 बच्चों की इस हालत के चलते मौत हो गई है और लगभग 150 लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी स्थिति सामान्य नहीं है। टाइफाइड एक ऐसा बुखार है जिसे मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गंभीर प्रकार का संक्रमण है जो साल्मोनेला टाइफी (Salmonella Typhi) बैक्टीरिया के कारण होता है। विकासशील देशों में यह संक्रमण ज्यादा होता है और इससे कई अंग प्रभावित होते हैं। गंभीर स्थिति में तो यह जानलेवा भी बन जाता है। आइए जानते हैं कि टाइफाइड के कारण क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे बचने के लिए क्या-क्या उपाय करने चाहिए।

टाइफाइड के कारण क्या होते हैं?(Typhoid Cause)

  • दूषित जल का सेवन
  • संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना
  • सफाई से भोजन नहीं बनाना
  • मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं

टाइफाइड के मुख्य लक्षण क्या होते हैं?(Typhoid Symptoms)

  • बहुत तेज बुखार आना
  • पेट में दर्द होना
  • उल्टियां होना
  • छाती या पेट पर गुलाबी निशान होना
  • अत्यधिक कमजोरी होना
  • बहुत कम भूख लगना

टाइफाइड से बचाव के उपाय क्या होते हैं?(Typhoid Prevention)

  • पानी को हमेशा उबालकर पिएं
  • खाना खाने से पहले हाथ धोएं
  • बाहर का खुला खाना कम खाएं
  • कच्ची सब्जियों को हमेशा धोकर खाएं
  • टीकाकरण का पूरा ध्यान रखें

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालिफाइड मेडिकल ओपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से न आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

Updated on:

09 Jan 2026 10:09 am

Published on:

09 Jan 2026 10:08 am

Typhoid Outbreak: गांधीनगर में मियादी बुखार का कहर! 150 लोग अस्पताल में भर्ती, 70 सक्रिय

