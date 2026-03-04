जानिए कैसे चंद किलो वजन कम करना आपके हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकता है: कार्डियोलॉजिस्ट्स

Heart Health: आजकल की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग खराब लाइफस्टाइल और खान-पान के साथ-साथ घंटों मोबाइल और लैपटॉप पर लगे रहने के कारण तेजी से मोटापे के शिकार हो रहे हैं। बढ़ते वजन को ज्यादातर लोग सिर्फ लुक से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोटापा सिर्फ आपकी बाहरी सुंदरता के लिए ही नहीं बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है, खासकर आपके दिल के लिए। यदि आप अपने बढ़ते वजन को समय रहते कंट्रोल नहीं करते हैं, तो यह हार्ट अटैक, स्ट्रोक या हार्ट फेल्योर जैसी गंभीर परेशानियों का कारण भी बन सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि शुरुआती दिनों में वजन कम करने से यह न सिर्फ दिल के लिए फायदेमंद होता है, बल्कि दिल पर पड़ने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है।

आइए आज के इस लेख में बढ़ते वजन से दिल पर पड़ने वाले असर के बारे में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल गोरखपुर के कार्डियोलॉजी विभाग में तैनात कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित गुप्ता के अनुसार विस्तार से जानते हैं।