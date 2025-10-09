Heart Disease Myths : हार्ट से जुड़े 6 बड़े भ्रम जो जानलेवा साबित हो सकते हैं , Cardiologist ने बताई सच्चाई

Heart Disease Myths : सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने हार्ट डिजीज से जुड़े 6 आम मिथकों के बारे में बताया है जो आपकी जान को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं। उम्र और लिंग से जुड़ी गलतफहमियों से लेकर व्यायाम, डाइटऔर निदान से जुड़ी भ्रामक मान्यताओं तक। ये मिथक क्यों बने हुए हैं और उन चिकित्सीय तथ्यों को स्पष्ट किया जिन्हें लोगों को अपने हार्ट हेल्थ के लिए जानना जरूरी है।