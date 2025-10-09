Heart Disease Myths : हार्ट से जुड़े 6 बड़े भ्रम जो जानलेवा साबित हो सकते हैं , Cardiologist ने बताई सच्चाई

Heart disease myths : Signs of heart disease in young adults (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Heart Disease Myths : सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हेमंत चतुर्वेदी ने हार्ट डिजीज से जुड़े 6 आम मिथकों के बारे में बताया है जो आपकी जान को गंभीर खतरे में डाल सकते हैं। उम्र और लिंग से जुड़ी गलतफहमियों से लेकर व्यायाम, डाइटऔर निदान से जुड़ी भ्रामक मान्यताओं तक। ये मिथक क्यों बने हुए हैं और उन चिकित्सीय तथ्यों को स्पष्ट किया जिन्हें लोगों को अपने हार्ट हेल्थ के लिए जानना जरूरी है।
तथ्य: आम धारणा के विपरीत हृदय रोग सिर्फ वृद्ध लोगों तक ही सीमित नहीं है। हालांकि उम्र जोखिम को काफी बढ़ा देती है, लेकिन युवा लोग हृदय संबंधी समस्याओं से तेजी से प्रभावित हो रहे हैं। शुरुआती हार्ट डिजीज का पारिवारिक इतिहास एक प्रमुख जोखिम कारक है और कुछ व्यक्ति जन्मजात हृदय दोषों के साथ पैदा होते हैं।
युवा आबादी में मोटापे, टाइप 2 डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर की बढ़ती दर के कारण यह रोग समय से पहले ही शुरू हो रहा है। कोकीन या एम्फ़ैटेमिन जैसे उत्तेजक पदार्थ स्वस्थ युवा व्यक्तियों में भी दिल के दौरे का कारण बन सकते हैं, जबकि रुमेटीइड गठिया या ल्यूपस जैसी सूजन संबंधी स्थितियाँ कम उम्र में हृदय संबंधी जोखिम को बढ़ा देती हैं।
तथ्य: हार्ट डिजीज दुनिया भर में पुरुषों और महिलाओं दोनों की मृत्यु का प्रमुख कारण है। दशकों से इस गलत धारणा के कारण महिलाओं में इसका निदान और उपचार कम हो रहा है।
महिलाओं को अक्सर सीने में तेज दर्द के बजाय, मतली, पीठ या जबड़े में दर्द और अत्यधिक थकान जैसे असामान्य दिल के दौरे के लक्षण दिखाई देते हैं। इन विभिन्न लक्षणों के कारण चिकित्सा सहायता लेने में गंभीर देरी हो सकती है।
पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और रजोनिवृत्ति जैसी विशिष्ट स्थितिया, साथ ही गर्भावस्था से संबंधित जटिलताएं जैसे प्रीक्लेम्पसिया, एक महिला में हार्ट डिजीज विकसित होने के आजीवन जोखिम को बढ़ा देती हैं।
तथ्य: ईसीजी एक मूल्यवान निदान उपकरण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। यह परीक्षण हार्ट की विद्युत गतिविधि को केवल कुछ सेकंड के लिए रिकॉर्ड करता है, जिसका अर्थ है कि गंभीर अंतर्निहित स्थितियों के बावजूद यह सामान्य दिखाई दे सकता है।
एक सामान्य ईसीजी अवरुद्ध धमनियों की संभावना को खारिज नहीं करता है, क्योंकि महत्वपूर्ण रुकावटें अक्सर आराम की स्थिति में ईसीजी पर दिखाई नहीं देती हैं। यह परीक्षण नरम प्लाक का भी पता नहीं लगा सकता है, जो फटकर दिल का दौरा पड़ने का कारण बन सकता है। जोखिम वाले व्यक्तियों के लिए अक्सर अतिरिक्त परीक्षण, जैसे तनाव परीक्षण या सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम आवश्यक होते हैं।
तथ्य: अधिकांश लोगों के लिए, नियमित व्यायाम दिल के दौरे के दीर्घकालिक जोखिम को कम करता है। हालांकि, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या गंभीर कोरोनरी धमनी रोग जैसी अज्ञात, पहले से मौजूद हृदय स्थितियों वाले बहुत कम लोगों के लिए, व्यायाम की अचानक, तीव्र आवश्यकता एक ट्रिगर का काम कर सकती है।
इन दुर्लभ मामलों में व्यायाम वास्तविक कारण के बजाय आखिरी तिनका के रूप में कार्य करता है। हृदय स्वास्थ्य के लिए व्यायाम के दीर्घकालिक लाभ अभूतपूर्व हैं, और स्वस्थ व्यक्तियों के लिए व्यायाम के दौरान हृदय संबंधी समस्या का जोखिम बेहद कम रहता है।
तथ्य: गुलाबी हिमालयन नमक हार्ट हेल्थ के लिए सामान्य टेबल नमक से बेहतर नहीं है। दोनों में 98 प्रतिशत से अधिक सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम का अधिक सेवन हाई ब्लड प्रेशर से जुड़ा है, जो हार्ट डिजीज का एक प्रमुख जोखिम कारक है।
गुलाबी नमक में मौजूद सूक्ष्म खनिज अत्यंत कम मात्रा में होते हैं जो पोषण की दृष्टि से अप्रासंगिक हैं। इस दावे का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि गुलाबी हिमालयन नमक सामान्य टेबल नमक की तुलना में हृदय संबंधी कोई लाभ प्रदान करता है।
तथ्य: दिल का दौरा एक प्लंबिंग समस्या है जो तब होती है जब कोई अवरुद्ध धमनी ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय की मांसपेशियों तक पहुंचने से रोकती है। व्यक्ति आमतौर पर होश में होता है और लक्षणों का अनुभव करता है।
कार्डियक अरेस्ट दरअसल दिल की बिजली की गड़बड़ी है। जब दिल की इलेक्ट्रिक सिस्टम गड़बड़ा जाती है, तो दिल ठीक से धड़कना बंद कर देता है। नतीजा ये होता है कि शरीर के जरूरी अंगों तक खून पहुंचना रुक जाता है और इंसान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं देता।
कभी-कभी दिल का दौरा (हार्ट अटैक) होने से भी दिल की धड़कन रुक सकती है, लेकिन हर कार्डियक अरेस्ट हार्ट अटैक की वजह से नहीं होता कई बार ये दिल की अंदरूनी इलेक्ट्रिक समस्या के कारण भी होता है।
