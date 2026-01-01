राजस्थान के सबसे दौलतमंद मंदिर: जहां करोड़ों रुपए और सोने-चांदी की होती है ‘बारिश’

श्री सांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मण्डफिया कस्बे में स्थित है। मान्यता है कि मंदिर में जो भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। इसी कारण देशभर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां दर्शन के लिए आते हैं और मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हाल ही में एक भक्त ने मन्नत पूरी होने पर ठाकुरजी के चरणों में 560 ग्राम शुद्ध चांदी से निर्मित रिवॉल्वर का मॉडल भेंट किया था।