1 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

राजस्थान के सबसे दौलतमंद मंदिर: जहां करोड़ों रुपए और सोने-चांदी की होती है ‘बारिश’

Richest Temples In Rajasthan : राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का श्री सांवलिया सेठ मंदिर सबसे अधिक चढ़ावा वाला मंदिर माना जाता है।

6 min read
Google source verification

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Jan 01, 2026

richest mandir rajasthan

Photo- Patrika

Richest Temples In Rajasthan : साल 2026 के पहले दिन राजस्थान के सभी प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ ​उमड़ी। खाटूश्यामजी से लेकर सालासर बालाजी और श्रीनाथजी से लेकर जयपुर के आराध्य देव गोविंद देवजी तक लाखों श्रद्धालु शीश नवाने के लिए पहुंचे। सुरक्षा के कड़े पहरे, ड्रोन की निगरानी के बीच भगवान की एक झलक पाने के लिए भक्त बेकरार दिखे।

राजस्थान में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहां देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते है। सभी मंदिरों में श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दान-दक्षिणा अर्पित करते हैं। इन मंदिरों में कुल मिलाकर हर माह करोड़ों रुपए चढ़ावे के रूप में आते हैं, जिसमें नकदी के साथ-साथ सोना-चांदी व अन्य भेंट शामिल होती हैं।

राजस्थान का सबसे दौलतमंद मंदिर

देवस्थान विभाग की ओर से चढ़ावा पाने वाले राजस्थान के मंदिरों की कोई आधिकारिक सूची जारी नहीं की जाती। हालांकि मंदिर ट्रस्टों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर राजस्थान के सबसे दौलतमंद मंदिर की बात करें तो चित्तौड़गढ़ जिले का श्री सांवलिया सेठ मंदिर सबसे अधिक चढ़ावा वाला मंदिर माना जाता है। हिंदी पंचाग के हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को सांवलियाजी का दानपात्र (भंडार) खोला जाता है।

सांवलिया सेठ के दानपात्र में आने वाली दान राशि की कई चरणों में गिनती होती है, जिसमें करोड़ों रुपए की नकद राशि और सोना-चांदी व अन्य चीजें मिलती हैं। श्री सांवलिया सेठ मंदिर के बाद सीकर जिले का खाटू श्याम जी मंदिर, राजसमंद जिले का श्रीनाथजी मंदिर, चूरू जिले का सालासर बालाजी मंदिर और दौसा जिले के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर नाम आता है।

भारत में है दुनिया का सबसे धनी मंदिर

भारत में सबसे अधिक चढ़ावा आने वाले सबसे प्रमुख 5 मंदिरों की बात करें तो इनमें सबसे पहला नाम तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का है। यह मंदिर भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे धनी मंदिर माना जाता है।

आंध्र प्रदेश के तिरुमला पहाड़ पर स्थित इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर (बालाजी) की पूजा होती है। मंदिर के ट्रस्ट के अधिकारियों के अनुसार श्रद्धालु भगवान वेंकटेश्वर स्वामी को नकद राशि चढ़ाना सर्वाधिक पसंद करते है। इसके बाद सोना- चांदी दान में देते हैं।

2024 में मंदिर ट्रस्ट ने 1,161 करोड़ रुपए की बैंक एफडी कराई, जो 12 वर्ष में सबसे अधिक है। तिरुपति मंदिर और उसके कई ट्रस्टों के बैंकों में 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जमा है।

तिरुपति बालाजी के बाद चढ़ावे के मामले में महाराष्ट्र के शिरडी साईं मंदिर, जम्मू-कश्मीर का माता वैष्णो देवी मंदिर, केरल का पद्मनाभस्वामी मंदिर और मुंबई के सिद्धिविनायक गणेश मंदिर का नाम आता है।

राजस्थान के पांच प्रमुख मंदिर

1. श्री सांवलिया सेठ मंदिर

श्री सांवलिया सेठ मंदिर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के मण्डफिया कस्बे में स्थित है। मान्यता है कि मंदिर में जो भक्त सच्चे मन से मन्नत मांगता है वो जरूर पूरी होती है। इसी कारण देशभर से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां दर्शन के लिए आते हैं और मन्नत पूरी होने पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। हाल ही में एक भक्त ने मन्नत पूरी होने पर ठाकुरजी के चरणों में 560 ग्राम शुद्ध चांदी से निर्मित रिवॉल्वर का मॉडल भेंट किया था।

इससे पहले भी मंदिर में भक्त अनूठे उपहार जैसे प्लेन, पेट्रोल पंप, हल, घर, बांसुरी, ईंट, हेलीकॉप्टर, क्रिकेट बॉल स्टंप और सोने-चांदी से बनी कई अन्य चीजें चढ़ावे में चढ़ा चुके हैं। सांवलिया सेठ मंदिर सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। मंदिर से निकटतम रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन और एयरपोर्ट उदयपुर है।

2. खाटू श्याम जी मंदिर

सोशल मीडिया की वजह से चर्चित खाटू श्याम मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह राजस्थान के सीकर जिले में है। हिन्दू धर्म के अनुसार खाटू श्याम जी (बर्बरीक) कलियुग में कृष्ण के अवतार हैं, जिन्होंने श्रीकृष्ण से वरदान प्राप्त किया था कि वे कलियुग में उनके नाम से पूजे जाएंगे। खाटू श्याम जी को 'हारे का सहारा' भी कहा जाता है। इसी विश्वास के चलते देशभर से लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं।

फाल्गुन मेला, हर माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी और अवकाश के दिन बाबा की दर पर ढोक लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्त यहां निशान, प्रसाद और दान-दक्षिणा अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की कामना करते हैं।

दान और चढ़ावे के लिहाज से भी यह मंदिर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। यहां सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सकता है। खाटू से सबसे निकटवर्ती रेलवे स्टेशन रींगस और एयरपोर्ट जयपुर है। मंदिर जयपुर से करीब 89 किलोमीटर की दूरी ​पर है।

3. श्रीनाथजी मंदिर

श्रीनाथजी मंदिर राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित है। प्रभु श्रीनाथजी के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। दान और चढ़ावे के लिहाज से भी मंदिर सबसे समृद्ध मंदिरों में गिना जाता है।

मंदिर की व्यवस्थाएं श्रीनाथजी मंदिर बोर्ड की ओर से संचालित की जाती हैं। श्रीनाथजी मंदिर की ओर से श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर नर और मादा नामक दो तोपों से 21 बार गोले दागकर सलामी दी जाती है।

हाल ही में उद्योगपति मुकेश अंबानी श्रीनाथजी मंदिर में ढोक लगाने के लिए पहुंचे थे। बताया जाता है कि उन्होंने मंदिर में 15 करोड़ रुपए का दान दिया। इसके अलावा नाथद्वारा में आधुनिक वरिष्ठ वैष्णव सेवा सदन के निर्माण की घोषणा की, जिसमें करीब 100 कमरे होंगे। सदन के अंदर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के ठहरने और शुद्ध आहार की व्यवस्था की जाएगी।

साथ सदन के अंदर ही चिकित्सा व्यवस्था के लिए अस्पताल भी होगा। सत्संग के लिए एक बड़ा सभागार बनाया जाएगा। यह सदन 24 घंटे संचालित होगा। श्रीनाथजी मंदिर सड़क, रेल और हवाई मांग से पहुंचा जा सकता है। यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन नाथद्वारा रेलवे स्टेशन है, जबकि उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन करीब 48 किमी दूर है। सबसे नजदीक एयरपोर्ट उदयपुर है।

4. सालासर बालाजी मंदिर

सालासर बालाजी मंदिर शेखावाटी के चूरू जिले में स्थित है। मान्यता है कि यहां दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसी आस्था के चलते देशभर से लाखों श्रद्धालु इस अनोखे मंदिर में दाढ़ी-मूंछ वाले हनुमान जी के दर्शन के लिए आते हैं।

सालासर बालाजी मंदिर विशेष रूप से उन भक्तों के बीच लोकप्रिय है, जो अपनी आय का एक भाग नियमित रूप से दान करना चाहते हैं। दान और चढ़ावे के लिहाज से यह मंदिर भी राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में शामिल है।

सालासर बालाजी मंदिर आने के लिए नियमित बस सेवाएं उपलब्ध हैं। यहां से निकटतम रेलवे स्टेशन सुजानगढ़ (41 KM दूर ) और चूरू ( 77 KM दूर ) हैं, जहां से सड़क मार्ग द्वारा मंदिर पहुंचा जा सकता है। सबसे नजदीक एयरपोर्ट जयपुर है, जो यहां से लगभग 191 किलोमीटर दूर है।

5. मेहंदीपुर बालाजी मंदिर

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में स्थित है। यहां हर माह यूपी, हरियाणा, MP और दिल्ली सहित देशभर से श्रद्धालु आते हैं।

हनुमान जी का यह मंदिर देश में भूत-प्रेत बाधा, नकारात्मक ऊर्जा और मानसिक कष्टों से मुक्ति के लिए जाना जाता है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाता है, मेहंदीपुर बालाजी महाराज की कृपा से उसका बेड़ा पार हो जाता है।

मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में बालाजी, प्रेतराज और भैरव विराजमान हैं। मंदिर में शनिवार और मंगलवार को सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं। दान और चढ़ावे के लिहाज से भी मेहंदीपुर बालाजी मंदिर राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में गिना जाता है।

मेहंदीपुर बालाजी कस्बे से सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन बांदीकुई जंक्शन लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित है। यहां से मंदिर जाने के लिए हर समय टैक्सी उपलब्ध रहती है।

मंदिर जयपुर-आगरा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है, ऐसे में यहां आने के लिए हर थोड़ी देर में बस सेवा उपलब्ध है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से निकटतम एयरपोर्ट जयपुर है, जो यहां से करीब 100 KM की दूरी पर है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में यहां तैयार हो रहा देश का पहला हाई स्पीड ट्रायल ट्रैक, 230KM प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी ट्रेन
नागौर
High-speed-trial-track

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

01 Jan 2026 06:52 pm

Published on:

01 Jan 2026 06:26 pm

Hindi News / Patrika Special / राजस्थान के सबसे दौलतमंद मंदिर: जहां करोड़ों रुपए और सोने-चांदी की होती है ‘बारिश’

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

SIR: सीएम योगी क्यों हुए हैरान-परेशान, बीजेपी ने बनाया बड़ा प्लान

UP SIR Draft Voter List:
लखनऊ

MP के जंगलों में किस्मत बदलने वाले लाखों पेड़, 9 जिलों की दीदी-किसान बने लखपति, हजारों को ‘बाजार’ का इंतजार

MP News
Patrika Special News

CG News: नौकरी छोड़ी, प्रकृति अपनाई… प्राकृतिक खेती ने बदली छत्तीसगढ़ के किसान की किस्मत, हो रही मोटी कमाई

जयकुमार गुप्ता (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Patrika Special News

New Year 2026 : 182 साल पुराना ग्रीटिंग कार्ड का इतिहास, जिसे बेचकर भारत का ये शख्स 100 करोड़ का मालिक बना

Happy New Year 2026, New Year 2026 greeting card history, 182 years old greeting card history, Indian greeting card company success story,
Patrika Special News

गांधी परिवार का वह जश्न जिसमें इंदिरा के पति फिरोज गांधी को टेंट में रहना पड़ा था

Gandhi family history, Feroze Gandhi
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.