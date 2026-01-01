MP के जंगलों में किस्मत बदलने वाले लाखों पेड़, 9 जिलों की दीदी-किसान बने लखपति, हजारों को ‘बाजार’ का इंतजार

MP News: सूरज की पहली किरण जब महेंद्र सोलंकी के खेत पर पड़ती है, तो पेड़ों पर चमकते लाल लाख के गुच्छों की चमक उनकी आंखों में तैरती नजर आती है। उम्मीदों से भरा उनका मन चेहरे पर झिलमिलाता नजर आता है। अपनी जमीन पर लाख की खेती शुरू करने वाले महेंद्र आज लखपति बन गए। क्योंकि दो साल में न सिर्फ इन्होंने लाख की खेती करना सीखा, बल्कि पड़ी-पड़ी बंजर हो रही अपनी जमीन पर लाख का वैज्ञानिक पद्धति से प्लांटेशन भी शुरू किया। 4 महीने में पहली फसल से 2 से ढाई लाख क्विंटल का उत्पादन लिया। पहली बार उत्पादित फसल का बाजार में लाखों रुपए में सौदा हुआ और वो 7 महीने में ही लखपति किसान बन गए।