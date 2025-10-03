Dense Breast Cancer Risk : हर 8 मिनट में एक भारतीय महिला की ब्रेस्ट कैंसर से मौत!, डेंस ब्रेस्ट छिपाते हैं कैंसर, जानिए पहचानने का तरीका

Dense Breast Cancer Risk : हर साल अक्टूबर का महीना दुनिया भर में स्तन कैंसर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यह कैंसर महिलाओं में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कैंसर है। सिर्फ साल 2022 में ही करीब 23 लाख महिलाओं को स्तन कैंसर हुआ और करीब 6.7 लाख महिलाओं की मौत हुई। सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार अगर हालात ऐसे ही चलते रहे, तो 2050 तक स्तन कैंसर के मामले और मौतें लगभग 40% बढ़ सकती हैं, खासकर उन जगहों पर जहां इलाज और जांच की सुविधाएं कम हैं।