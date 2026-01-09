100 से ज्यादा महिलाओं ने शुरु किया ‘सेनेटरी पैड’ का काम, 24 लाख रुपए टर्नओवर…पढ़ें पूरी स्टोरी

रेखा जी बताती है कि वे भिण्ड के एक गांव में गई थी जहां पर सेनेटरी पैड की एमआरपी 40 रुपए थी लेकिन महिलाओं को ये 60 रुपए में बेचे जा रहे थे। जरूरत होने के चलते महिलाएं इन्हें बढ़े हुए दाम में खरीद रही थीं। वहीं से मुझे आइडिया आया कि ये जो बढ़े हुए रेट में महिलाएं खरीद रही है, रेट कम होंगे तो सभी महिलाएं इसका यूज कर सकेंगी। तब खुद इसे बनाना शुरु किया और महिलाओं को 10 रुपए में पैकेट बेचना शुरु किया।