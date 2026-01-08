मैं बेसहारा हो गया…बहू विधवा और 3 मासूम बच्चे अनाथ… आंसूओं में छलक पड़ा एक पिता का दर्द…

भागीरथपुरा में पिछले सात-आठ दिनों में दूषित पानी पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों उल्टी-दस्त की शिकायत के बाद अलग-अलग स्थानीय अस्पतालों में इलाज जारी है। वहीं करीब 100 मरीज ICU में भर्ती हैं और जिंदगी मौत से लड़ रहे हैं। इन सात-आठ दिनों में पत्रिका के हेल्थ रिपोर्टर अश्विन बक्शी ने हर दिन भागीरथपुरा की गलियों में घूमकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने प्रभावितों से बात की, तो स्थानीय लोगों से जाना कि कैसे प्रशासन अब इतनी मौतों के बाद जागा है? और... अब काम को लेकर कुछ जिम्मेदारी दिखा रहा है। वहीं अश्विन उन परिवारों तक पहुंचे, जिन्होंने दूसरों की लापरवाही के कारण अपनों को खोया और अब खून के आंसू रो रहे हैं। आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वे सांत्वना देने और हाल जानने आ रहे लोगों से बार-बार यही कह रहे हैं कि आखिर उनकी शिकायतें पहले क्यों अनदेखी की गई, अगर ये गुनाह प्रशासन नहीं करता तो आज उनके अपने उनसे दूर नहीं होते....