उम्र सिर्फ एक नंबर है: नॉस्टैल्जिया नहीं, स्टार पावर से 60+ एक्टर्स ने फिल्में कराईं हिट

इंडियन सिनेमा में 60 के धुरंधर। (फोटो डिजाइन: पत्रिका)
60 Plus Actors in Indian Cinema: इंडियन सिनेमा जहां फिल्मों में हीरो, हीरोइन की उम्र की एक सीमा होती है और एक उम्र के बाद एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को सपोर्टिंग या कैरेक्टर आर्टिस्ट के रूप में ही देखा जाता रहा है। लेकिन बीते एक दशक में यह धारणा तेजी से बदली है। इन सबके इतर बॉलीवुड में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो अपनी बढ़ती उम्र में भी नए एक्टर्स को पछाड़ रहे हैं, फिर चाहे वो पॉपुलैरिटी की बात हो या फिर फिल्मों की सफलता की। 60 की उम्र या 60 का आंकड़ा पार कर चुके ये एक्टर्स (Senior Actors who Carried Films on Their Own) पर मेकर्स को इतना भरोसा है कि वो इन पर दांव खेलने को तैयार रहते हैं।
आज इस आर्टिकल में हम उम्र के मामले में 60 का आंकड़ा पार कर चुके ऐसे ही एक्टर्स की और उनकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात करेंगे और एक्सपर्ट्स से ये भी जानेंगे कि इस उम्र में भी दर्शक इनको इतना पसंद क्यों करते हैं और क्या है इस पर उनकी राय?
जाने-माने फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने पत्रिका समूह से बात करते हुए कुछ सवालों का जवाब दिया।
इसके जवाब में तरण आदर्श ने कहा, "ये 90 के दशक के स्टार्स हैं। और उन्होंने उस वक्त जो फिल्में की थीं उससे उनकी जड़ें बहुत मजबूत हो गईं थी, वो न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे-छोटे शहरों में भी लोग उनको पसंद करने लगे थे। या यूं कहा जाए कि ये स्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान अपना सिक्का जमा चुके थे और लोगों के दिल जीत चुके थे। और आज की तारीख में ये जो अच्छी फिल्में कर रहे हैं ये उनके 90s से चला आ रहा मजबूत प्यार ही है। यही कारण है कि आज भी जब शाहरुख या सलमान की जो फिल्म लगती हैं वो इनको मिले प्यार की मजबूत जड़ों का ही नतीजा है। खासकर शाहरुख हों या सलमान इन दोनों को दर्शकों का इतना प्यार मिला है कि पूछिए मत। ये कहीं न कहीं उनको मिले प्यार, उनकी पुरानी फिल्मों का ही नतीजा है जो आज भी यादगार हैं। कहीं न कहीं ये स्टार्स भी बदलते वक्त के साथ बदले हैं और वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है और यही कि इनकी फिल्में आज भी कमाल करती हैं।"
इसके आगे उन्होंने कहा कि 'Age is just a number' ऐसी बात नहीं है, और ये हॉलिवुड में भी अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े स्टार्स है वो सब ज्यादातर बड़ी उम्र के हैं। ऐसा नहीं है कि जो 20-25 साल की उम्र के हैं वो ही स्टार्स बनते हैं। आज भी अगर आप अमित जी को देखेंगे, मिस्टर बच्चन को, तो आज भी वो मैदान में डटके खड़े हैं, 60s-70s से लेकर आज तक, तो इससे पता चलता है कि इन्होंने कितनी इज्जत कमाई है, कितना नाम और शोहरत कमाई, और इनका कितना काम जिनका योगदान रहा है। इन्होंने लगातार कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी फिल्में दी हैं और यह होना चाहिए। और जैसा आपने अभी जिक्र किया रजनीकांत और कमल हासन इन्होंने क्या काम है, क्या लगेश्वी है, क्या काम किया है इन्होंने जो आज भी यादगार है। जो आज भी उनको सफलता की और अग्रसर कर रहा है।
बॉलीवुड के रोमांस किंग शाहरुख खान 2025 में 60 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। इस साल यानी 2026 में शाहरुख की किंग फिल्म रिलीज होने की उम्मीद है. फिल्म में एक्टर का फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है जिसको देखकर फैंस बहुत उत्साहित हैं और फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 90 के दशक में बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले शाहरुख खान ने अपने अभिनय के दम पर लाखों-करोड़ों लोगों का दिल जीता है। यही वजह है कि उनकी फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं। और दर्शक 60 की उम्र में भी उनको स्क्रीन पर देखना पसंद करते हैं. साल 2023 में रिलीज हुई 'पठान' और 'जवान' फिल्म्स इसी बात का सबूत हैं। 'जवान' और 'पठान' ने साबित किया कि 55-60 की उम्र में भी शाहरुख खान बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े स्टार हैं।
जहां अक्सर उम्र को किसी अभिनेता के करियर की ढलान माना जाता है, वहीं, सलमान खान ने 60 की उम्र के करीब पहुंचकर भी यह साबित कर दिया है कि उनका स्टारडम आज भी बॉक्स ऑफिस पर कायम है। सलमान खान आज भी बड़े बजट की फिल्मों के लिए मेकर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। सलमान खान ने अपने करियर करियर में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं हैं, जिनमें ‘बजरंगी भाईजान’, ‘सुल्तान’ और हाल के वर्षों में आई ‘टाइगर 3’ फिल्मों ने वर्ल्डवाइड कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता हासिल की। न फिल्मों ने ये साबित कर दिया कि 60 की उम्र में भी सलमान खान का एक्शन, फैन फॉलोइंग और मास अपील बरकरार है। सलमान खान आज उन चुनिंदा सितारों में शामिल हैं, जिनके लिए उम्र नहीं बल्कि उनका नाम ही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। 2026 में सलमान खान की 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म आने वाली है और उनके फैंस उनकी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
इस साल 23 जनवरी को सनी देओल की फिल्म 'बॉर्डर 2' रिलीज होने वाली है। ये फिल्म 1997 में आई 'बॉर्डर' का सीक्वल है। सनी देओल वो एक्टर हैं जो आज भी अपने दम पर फिल्म हिट करने में सक्षम हैं। अगर उनकी पिछली फिल्म की बात की जाए तो एक दौर ऐसा भी था जब लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद सनी देओल ने ‘गदर 2’ से जोरदार वापसी कर सबको चौंका दिया। साल 2023 में रिलीज हुई ‘गदर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 680 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर बता दिया कि उनकी मास अपील और देशभक्ति वाली छवि आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। और अभी भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 'बॉर्डर 2' सनी देओल के दम पर ही हिट होगी।
वहीं अगर बात की जाए 60 का आंकड़ा पार कर चुके रजनीकांत, कमल हासन और अमिताभ बच्चन तो ये दिग्गज कलाकार इंडियन सिनेमा के वो पिलर्स हैं जिन्होंने उम्र को खुद पर हावी होने नहीं दिया, बल्कि समय के साथ-साथ इन्होंने खुद को नए ज़माने के मुताबिक बना लिया है. शायद यही वजह है कि ये दिग्गज कलाकार आज भी बड़े पर्दे पर उतनी ही मजबूती से टिके हुए हैं। रजनीकांत ने 70 की उम्र पार करने के बाद भी ‘कुली’ जैसी ब्लॉकबस्टर देकर साबित किया कि उनकी स्टार पावर आज भी बरकरार है। आने वाले समय में वह एक बार फिर बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आने वाले हैं, जिसको लेकर उनके फैंस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
वहीं, कमल हासन ने ‘ठग लाइफ’ और 'Kalki 2898 AD' के जरिए यह दिखा दिया कि कंटेंट और कमर्शियल सिनेमा का बैलेंस कैसे बनाया जाता है। 60 के बाद भी वो कई ऐसी कहानियों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाया है। उनकी आने वाली फिल्मों में ‘इंडियन’ फ्रेंचाइज़ी की की एक फिल्म शामिल है, इस फिल्म का दर्शकों को बड़ी बेसब्री से इंतजार है।
और अब अगर बात की जाए अमिताभ बच्चन ने उम्र की परिभाषा को पूरी तरह से बदल दिया है, और 80 का आंकड़ा पार करने के बाद भी वो कौन बनेगा करोड़पति और फिल्मों में एक्टिव हैं और जबरदस्त अभिनय कर रहे हैं। इन तीनों दिग्गजों ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सिनेमा में उम्र नहीं, बल्कि अनुभव, अभिनय और स्टारडम ही असली ताकत है।
बड़ी खबरेंView All
Patrika Special News
ट्रेंडिंग