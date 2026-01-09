उम्र सिर्फ एक नंबर है: नॉस्टैल्जिया नहीं, स्टार पावर से 60+ एक्टर्स ने फिल्में कराईं हिट

इसके जवाब में तरण आदर्श ने कहा, "ये 90 के दशक के स्टार्स हैं। और उन्होंने उस वक्त जो फिल्में की थीं उससे उनकी जड़ें बहुत मजबूत हो गईं थी, वो न सिर्फ बड़े शहरों में बल्कि छोटे-छोटे शहरों में भी लोग उनको पसंद करने लगे थे। या यूं कहा जाए कि ये स्टार्स जैसे शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान अपना सिक्का जमा चुके थे और लोगों के दिल जीत चुके थे। और आज की तारीख में ये जो अच्छी फिल्में कर रहे हैं ये उनके 90s से चला आ रहा मजबूत प्यार ही है। यही कारण है कि आज भी जब शाहरुख या सलमान की जो फिल्म लगती हैं वो इनको मिले प्यार की मजबूत जड़ों का ही नतीजा है। खासकर शाहरुख हों या सलमान इन दोनों को दर्शकों का इतना प्यार मिला है कि पूछिए मत। ये कहीं न कहीं उनको मिले प्यार, उनकी पुरानी फिल्मों का ही नतीजा है जो आज भी यादगार हैं। कहीं न कहीं ये स्टार्स भी बदलते वक्त के साथ बदले हैं और वो भी एक बहुत अच्छा तरीका है और यही कि इनकी फिल्में आज भी कमाल करती हैं।"