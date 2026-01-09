Shimla Satellite Township के लिए उजाड़े जाएंगे शिमला-सोलन के 9 गांव! सरकार की बातों पर ग्रामीणों को नहीं भरोसा

जठिया देवी सैटेलाइट टाउनशिप शिमला शहर से महज 14 किलोमीटर और जुब्बरहट्टी स्थित जुबली हवाई अड्डे से 2 किलोमीटर दूरी पर बसाने की योजना है। लगभग 1,374 करोड़ रुपये की लागत इस परियोजना को साकार किया जाना है। हालांकि, हिमुडा की ओर से प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप की चर्चा वर्ष 2014 से चल रही है। हालांकि अब जब हिमुडा ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 5 और नियम 8 के तहत भूमि अधिग्रहण के नोटिस चिपकाए तो इन नौ गांवों के निवासियों में चिंता की लहर दौड़ गई।