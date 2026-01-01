New Year 2026 : 182 साल पुराना ग्रीटिंग कार्ड का इतिहास, जिसे बेचकर भारत का ये शख्स 100 करोड़ का मालिक बना

New Year 2026 Special : भारत में 80-90 के दशक में ग्रीटिंग कार्ड का क्रेज गजब का था। उस दौर की फिल्में हों या फिर, नया साल या वैलेंटाइन डे ये ग्रीटिंग कार्ड्स दिखते थे। ऐसा करने के पीछे एक भारतीय था जो सड़के किनारे पोस्टर बेचता था। फिर उसने 5 हजार रुपए कर्ज लेकर ग्रीटिंग कार्ड का बिजनेस शुरू किया और देखते-देखते ग्रीटिंग कार्ड भारत के घर-घर पहुंचा और वो शख्स करोड़ों की कंपनी का मालिक बन गया। चलिए, नए साल 2026 (Happy New Year 2026) के मौके पर ग्रीटिंग कार्ड के इतिहास से लेकर भारत में छाने तक की कहानी पढ़ते हैं।