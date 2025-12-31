New Year 2026 Trend : “शराब नहीं, दूध पियो”, नशे से नहीं, नई सोच से शुरू हो रहा 2026, शरीर से जेब तक पर होगा असर

ICRIER और मनीकंट्रोल के आंकड़ों के मुताबिक, भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते शराब बाजारों में से एक है। 2020 में इसका बाजार $52.5 बिलियन था, जिसके 2023 तक 6.8% की वार्षिक दर (CAGR) से बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। साथ ही भारत में खपत में उछाल देखने को मिली। वित्त वर्ष 2024 के दौरान, भारतीय परिवारों द्वारा मादक पेय पदार्थों और तंबाकू पर किए जाने वाले खर्च में 15.7% की भारी वृद्धि देखी गई।