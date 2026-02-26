26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Netanyahu की ‘डेटिंग’ का इंडिया कनेक्शन! सोशल मीडिया पर वायरल दिलचस्प ‘रोमांटिक’ कहानी

Indian Restaurant: इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा की पहली डेट का एक खास 'इंडिया कनेक्शन' सामने आया है। दरअसल, उनकी यह रोमांटिक मुलाकात इजराइल के एक मशहूर भारतीय रेस्टोरेंट में हुई थी, जिसका किस्सा अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 26, 2026

Netanyahu Love Story

तेल अवीव के एक रेस्टोरेंट में डेट पर नेतन्याहू व सारा। ( सांकेतिक फोटो: AI)

Tandoori Tel Aviv: दुनिया की सियासत में आमतौर पर कूटनीति, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की चर्चा होती है। लेकिन, जब किसी बड़े और सख्त मिजाज वाले वैश्विक नेता की जिंदगी से जुड़ा कोई 'रोमांटिक' किस्सा सामने आता है, तो वह इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है। इन दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही दिलचस्प खबर छाई हुई है। इस चर्चा के केंद्र में है- नेतन्याहू की डेटिंग लाइफ का एक अनसुना 'इंडिया कनेक्शन' (Viral Love Story)। एक वरिष्ठ पत्रकार की X पर शेयर की गई एक पोस्ट के बाद अचानक यह किस्सा चर्चा में आ गया है। इस पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आमतौर पर अपने कड़े फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले नेतन्याहू का यह 'सॉफ्ट और रोमांटिक' पहलू लोगों को हैरान कर रहा है।

नेतन्याहू के अतीत के किसी करीबी रिश्ते का तार भारत से जुड़े हुए (Sara Netanyahu)

वायरल हो रही इस चर्चा के अनुसार, नेतन्याहू के अतीत या उनके किसी करीबी रिश्ते का तार भारत से जुड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि, कूटनीतिक हलकों में इस तरह की बातें अक्सर दबी रह जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में पुरानी से पुरानी कहानियां भी नए सिरे से ट्रेंड करने लगती हैं। इस 'रोमांटिक खबर' ने भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती को एक बिल्कुल नए और हल्के-फुल्के नजरिये से पेश किया है।

सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ (Indian Restaurant Date)

यूजर्स इसे बेहद रोचक मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि "नेताओं की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती।" एक्स और इंस्टाग्राम पर इससे जुड़े कई मीम्स वायरल हो रहे हैं, जहां यूजर्स इसे भारत-इजराइल की 'असली कूटनीति' बताकर मजे ले रहे हैं। जानकार इस मामले पर चुटकी लेते हुए इसे 'सॉफ्ट कूटनीति' (Soft Diplomacy) का हिस्सा बता रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी खबरें नेताओं की एक सख्त छवि को थोड़ा मानवीय और आम जनता के करीब बनाती हैं।

डिजिटल और मेनस्ट्रीम मीडिया भी सच्चाई जानने की कोशिश में

इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अब डिजिटल और मेनस्ट्रीम मीडिया भी इस 'इंडिया कनेक्शन' की गहराई में जाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस रोमांटिक कहानी के पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक तथ्य है या यह महज एक दिलचस्प अफवाह है। इसके अलावा, सभी की नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि क्या इजराइली दूतावास या नेतन्याहू की पीआर टीम इस वायरल दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

एनआरआई स्पेशल

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

26 Feb 2026 06:27 pm

Published on:

26 Feb 2026 06:26 pm

Hindi News / National News / Netanyahu की ‘डेटिंग’ का इंडिया कनेक्शन! सोशल मीडिया पर वायरल दिलचस्प ‘रोमांटिक’ कहानी

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Book Review: ‘उसने बुलाया था’ सिर्फ सस्पेंस थ्रिलर नहीं, लड़कियों की दास्तां है

Book Review
राष्ट्रीय

मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर, जांच पैनल के हेड जस्टिस लांबा ने अचानक दिया इस्तीफा, सरकार ने तुरंत बदला चेहरा

राष्ट्रीय

CBSE का बड़ा फैसला! अब कक्षा 6 में पढ़नी होंगी 3 भाषाएं, अंग्रेजी बनी ऑप्शनल फॉरेन लैंग्वेज

CBSE
राष्ट्रीय

Teacher died in road accident: ट्रैक्टर की टक्कर से स्कूटी सवार शिक्षिका की मौत, मासूम बेटा गंभीर, कुलसचिव की थीं पुत्री

Teacher died in road accident
सुरजपुर

गाजा विवाद पर भारत का स्टैंड क्लियर, पीएम मोदी ने यरुशलम में कही ये बात

PM Modi and Netanyahu joint press conference
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.