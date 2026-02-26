Netanyahu की ‘डेटिंग’ का इंडिया कनेक्शन! सोशल मीडिया पर वायरल दिलचस्प ‘रोमांटिक’ कहानी

तेल अवीव के एक रेस्टोरेंट में डेट पर नेतन्याहू व सारा। ( सांकेतिक फोटो: AI)
Tandoori Tel Aviv: दुनिया की सियासत में आमतौर पर कूटनीति, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की चर्चा होती है। लेकिन, जब किसी बड़े और सख्त मिजाज वाले वैश्विक नेता की जिंदगी से जुड़ा कोई 'रोमांटिक' किस्सा सामने आता है, तो वह इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है। इन दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही दिलचस्प खबर छाई हुई है। इस चर्चा के केंद्र में है- नेतन्याहू की डेटिंग लाइफ का एक अनसुना 'इंडिया कनेक्शन' (Viral Love Story)। एक वरिष्ठ पत्रकार की X पर शेयर की गई एक पोस्ट के बाद अचानक यह किस्सा चर्चा में आ गया है। इस पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आमतौर पर अपने कड़े फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले नेतन्याहू का यह 'सॉफ्ट और रोमांटिक' पहलू लोगों को हैरान कर रहा है।
वायरल हो रही इस चर्चा के अनुसार, नेतन्याहू के अतीत या उनके किसी करीबी रिश्ते का तार भारत से जुड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि, कूटनीतिक हलकों में इस तरह की बातें अक्सर दबी रह जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में पुरानी से पुरानी कहानियां भी नए सिरे से ट्रेंड करने लगती हैं। इस 'रोमांटिक खबर' ने भारत और इजराइल के बीच की दोस्ती को एक बिल्कुल नए और हल्के-फुल्के नजरिये से पेश किया है।
यूजर्स इसे बेहद रोचक मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि "नेताओं की निजी जिंदगी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं होती।" एक्स और इंस्टाग्राम पर इससे जुड़े कई मीम्स वायरल हो रहे हैं, जहां यूजर्स इसे भारत-इजराइल की 'असली कूटनीति' बताकर मजे ले रहे हैं। जानकार इस मामले पर चुटकी लेते हुए इसे 'सॉफ्ट कूटनीति' (Soft Diplomacy) का हिस्सा बता रहे हैं। उनका मानना है कि ऐसी खबरें नेताओं की एक सख्त छवि को थोड़ा मानवीय और आम जनता के करीब बनाती हैं।
इस पोस्ट के वायरल होने के बाद अब डिजिटल और मेनस्ट्रीम मीडिया भी इस 'इंडिया कनेक्शन' की गहराई में जाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस रोमांटिक कहानी के पीछे कोई ठोस ऐतिहासिक तथ्य है या यह महज एक दिलचस्प अफवाह है। इसके अलावा, सभी की नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि क्या इजराइली दूतावास या नेतन्याहू की पीआर टीम इस वायरल दावे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देती है या नहीं।
