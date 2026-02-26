Netanyahu की ‘डेटिंग’ का इंडिया कनेक्शन! सोशल मीडिया पर वायरल दिलचस्प ‘रोमांटिक’ कहानी

Tandoori Tel Aviv: दुनिया की सियासत में आमतौर पर कूटनीति, युद्ध और अंतरराष्ट्रीय समझौतों की चर्चा होती है। लेकिन, जब किसी बड़े और सख्त मिजाज वाले वैश्विक नेता की जिंदगी से जुड़ा कोई 'रोमांटिक' किस्सा सामने आता है, तो वह इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है। इन दिनों इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसी ही दिलचस्प खबर छाई हुई है। इस चर्चा के केंद्र में है- नेतन्याहू की डेटिंग लाइफ का एक अनसुना 'इंडिया कनेक्शन' (Viral Love Story)। एक वरिष्ठ पत्रकार की X पर शेयर की गई एक पोस्ट के बाद अचानक यह किस्सा चर्चा में आ गया है। इस पोस्ट ने इंटरनेट यूजर्स और राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के बीच एक नई बहस छेड़ दी है। आमतौर पर अपने कड़े फैसलों के लिए पहचाने जाने वाले नेतन्याहू का यह 'सॉफ्ट और रोमांटिक' पहलू लोगों को हैरान कर रहा है।