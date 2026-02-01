CBSE का बड़ा फैसला! अब कक्षा 6 में पढ़नी होंगी 3 भाषाएं, अंग्रेजी बनी ऑप्शनल फॉरेन लैंग्वेज

CBSE Third Language Policy 2026: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत कक्षा 6 से तीसरी भाषा अनिवार्य करने जा रही है। सीबीएसई 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से तीन-भाषा सूत्र पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों को लागू करने के लिए तैयार है। प्रस्तावित संरचना के तहत, कक्षा 6 के छात्र तीन भाषाएं पढ़ेंगे। इनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। इस ढांचे के अंतर्गत अंग्रेजी को 'विदेशी' भाषा माना जाएगा।