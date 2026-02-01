पाक अधिकारियों के सामने भारत ने खोल दी दुश्मन मुल्क की पोल, इंटरनेशनल मंच पर सच सुन कर बंद हो गई बोलती

Diplomacy: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा कूटनीतिक तमाचा जड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा कश्मीर का झूठा रोना रोने वाले दुश्मन मुल्क को भारत ने इस बार उसी की आर्थिक बदहाली का आईना दिखा दिया है। भारत ने दुनिया के सामने दो-टूक शब्दों में साफ कर दिया कि आज जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) का कुल विकास बजट, कंगाल हो चुके पाकिस्तान को मिलने वाले पूरे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट पैकेज (IMF Bailout) से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। विकास की यह जमीनी हकीकत सुनकर वहां मौजूद पाकिस्तानी राजनयिकों के चेहरे उतर गए और उनकी बोलती पूरी तरह बंद हो गई।