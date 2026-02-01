26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पाक अधिकारियों के सामने भारत ने खोल दी दुश्मन मुल्क की पोल, इंटरनेशनल मंच पर सच सुन कर बंद हो गई बोलती

UNHRC : भारत ने पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी है। फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने दुनिया को बताया कि जम्मू-कश्मीर का विकास बजट पाकिस्तान के पूरे IMF बेलआउट पैकेज से भी बड़ा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Feb 26, 2026

UNHRC India and Pakistan

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत और पाकिस्तान। फोटो: स्क्रीन शॉट, AI

Diplomacy: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) के मंच पर भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को करारा कूटनीतिक तमाचा जड़ा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमेशा कश्मीर का झूठा रोना रोने वाले दुश्मन मुल्क को भारत ने इस बार उसी की आर्थिक बदहाली का आईना दिखा दिया है। भारत ने दुनिया के सामने दो-टूक शब्दों में साफ कर दिया कि आज जम्मू-कश्मीर (Jammu And Kashmir) का कुल विकास बजट, कंगाल हो चुके पाकिस्तान को मिलने वाले पूरे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बेलआउट पैकेज (IMF Bailout) से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। विकास की यह जमीनी हकीकत सुनकर वहां मौजूद पाकिस्तानी राजनयिकों के चेहरे उतर गए और उनकी बोलती पूरी तरह बंद हो गई।

अनुपमा सिंह ने 'राइट टू रिप्लाई' में दिया करारा जवाब (Anupama Singh)

यह पूरा वाकया तब हुआ जब पाकिस्तान ने इस्लामिक सहयोग संगठन ( OIC ) की आड़ लेकर कश्मीर को लेकर अपनी पुरानी आदत के अनुसार बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए। इसके बाद भारत की ओर से फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने जवाबी कार्रवाई ( Right to reply) के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के एक-एक झूठ की बखिया उधेड़ दी। उन्होंने साफ किया कि जो देश आतंकवाद की फैक्ट्री चलाता है, उसे मानवाधिकारों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।

चिनाब ब्रिज और विकास के आंकड़ों ने किया निरुत्तर (Infrastructure projects)

अनुपमा सिंह ने अपने भाषण में जम्मू-कश्मीर में हो रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों के ठोस आंकड़े पेश किए। जब उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल 'चिनाब ब्रिज' और वहां चल रहे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया, तो पूरी दुनिया ने भारत की तरक्की का लोहा माना। उन्होंने साफ किया कि भारत अपने नागरिकों की भलाई और विकास पर जो खर्च कर रहा है, वह पाकिस्तान की कुल कर्ज मांगने की क्षमता से भी अधिक है।

पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सरेआम निरुत्तर हो गया (India Pakistan Diplomacy)

भारत की ओर से ठोस आर्थिक आंकड़े और विकास का मॉडल पेश करने के बाद UNHRC के हॉल में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल सरेआम निरुत्तर हो गया। उनके पास भारत के तर्कों का कोई काट नहीं था और न ही उनकी तरफ से कोई जवाबी प्रतिक्रिया आई। वहीं, वैश्विक राजनयिक हलकों में भारत के इस बेबाक और आक्रामक रुख की जमकर तारीफ हो रही है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश गया है कि भारत अब रक्षात्मक नहीं, बल्कि तथ्यों के साथ आक्रामक कूटनीति कर रहा है।

इस मामले में अब आगे क्या होगा ? (URL Optimization)

इस करारी कूटनीतिक हार के बाद पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर और अलग-थलग पड़ गया है। कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि भारत अब इस मामले को यहीं नहीं छोड़ेगा। आने वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में भी भारत, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद और उसके आर्थिक दिवालियापन के मुद्दे को इसी तरह प्रमुखता से उठाएगा। पाकिस्तान पर अपनी जमीन से आतंकवाद खत्म करने का वैश्विक दबाव और ज्यादा बढ़ने वाला है।

भारत ने पाकिस्तान का दोहरा चरित्र बेनकाब कर दिया

बहरहाल, इस खबर का सबसे अहम पहलू पाकिस्तान का वह दोहरा चरित्र है, जिसे भारत ने बेनकाब किया है। एक तरफ पाकिस्तानी अवाम आटा, बिजली और पेट्रोल के लिए मोहताज है। वहां की सरकार IMF से कर्ज की अगली किस्तों के लिए गिड़गिड़ा रही है। वहीं दूसरी तरफ, पाकिस्तानी हुक्मरान अपनी अवाम का ध्यान भटकाने के लिए UN जैसे मंचों पर कश्मीर का राग अलाप रहे हैं। भारत ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान का फोकस विकास पर नहीं, बल्कि सिर्फ प्रोपेगेंडा और आतंकवाद पर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

India Pakistan Conflict

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

26 Feb 2026 07:57 pm

Published on:

26 Feb 2026 07:56 pm

Hindi News / World / पाक अधिकारियों के सामने भारत ने खोल दी दुश्मन मुल्क की पोल, इंटरनेशनल मंच पर सच सुन कर बंद हो गई बोलती

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रमुख ने छोड़ा पद, एपस्टीन से संबंधों की जांच के बीच दिया इस्तीफा

विदेश

गाजा विवाद पर भारत का स्टैंड क्लियर, पीएम मोदी ने यरुशलम में कही ये बात

PM Modi and Netanyahu joint press conference
विदेश

US Iran Nuclear Talks: जेनेवा में अहम वार्ता, युद्ध टल सकता है या बढ़ सकता है तनाव

US Iran Nuclear Talks
विदेश

अब राष्ट्रपति की खैर नहीं! जमात-ए-इस्लामी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को दी सीधी चेतावनी, बांग्लादेश में फिर तख्तापलट की आहट?

Muhammad Yunus
विदेश

भारत-कनाडा रीसेट: कार्नी यात्रा से FTA और ऊर्जा डील्स की उम्मीद

Indian Prime Minister Narendra Modi with Canadian PM Mark Carney
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.