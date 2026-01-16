पाकिस्तान में तेल संकट: पेट्रोलियम कंपनियां कंगाल होने के कगार पर, क्या भारत से सीखेगा पड़ोसी देश ?

जहां एक ओर भारत अपनी तेल कंपनियों को वैश्विक उतार-चढ़ाव के बीच स्थिरता देने के लिए रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और डिजिटल सुधारों पर निवेश कर रहा है, वहीं पाकिस्तान में सरकारी फैसले फाइलों में दबे हुए हैं। भारत ने हाल के बरसों में अपनी तेल कंपनियों (जैसे IOCL, BPCL) को आत्मनिर्भर बनाने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जबकि पाकिस्तान में कंपनियां बुनियादी मार्जिन वृद्धि के लिए भी तरस रही हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि पाकिस्तान ने भारत की तरह नियामक स्पष्टता नहीं दिखाई, तो वहां ईंधन की भारी किल्लत हो सकती है।