Viral Video: पाकिस्तान के मौलाना का सनसनीखेज दावा, बॉलीवुड की इस अभिनेत्री को बताया अपनी पत्नी

Sensational: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के चर्चित और अक्सर विवादों (Pakistan Controversy) में रहने वाले धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल कवी (Mufti Abdul Qavi) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड की सुपरस्टार करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) को लेकर एक ऐसा दावा किया है, जिसे सुन कर हर कोई दंग है। मुफ्ती कवी का कहना है कि करीना कपूर एक समय पर उनके निकाह में थीं। उनके इस बयान ने सरहद के दोनों तरफ इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। मुफ्ती कवी ने यह दावा एक पॉडकास्ट के दौरान किया, जहाँ उन्होंने अपनी 'रंगीन' जवानी के किस्से सुनाए। उनका तर्क था कि वो लोग जो आसमानी किताब को मानते हैं, उनसे निकाह ​हो सकता है और करीना कपूर उस समाज से ताल्लुक रखती हैं जो वेद को मानता है और वेद आसमानी किताब है, इसलिए उन्होंने उसके साथ शादी की थी।