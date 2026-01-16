16 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Viral Video: पाकिस्तान के मौलाना का सनसनीखेज दावा, बॉलीवुड की इस अभिनेत्री को बताया अपनी पत्नी

Controversial:पाकिस्तान के विवादित मौलाना मुफ्ती अब्दुल कवी ने एक पॉडकास्ट में दावा किया है कि बॉलीवुड अभिनेत्री करीना कपूर कभी उनकी पत्नी थीं। उनके इस सनसनीखेज बयान के बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Jan 16, 2026

Mufti Abdul Qavi and Bollywood actresses

मुफ्त अब्दुल क़वी और बॉलीवुड अभिनेत्रियां। (फोटो: पत्रिका )

Sensational: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान के चर्चित और अक्सर विवादों (Pakistan Controversy) में रहने वाले धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल कवी (Mufti Abdul Qavi) का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने बॉलीवुड की सुपरस्टार करीना कपूर खान (Kareena Kapoor) को लेकर एक ऐसा दावा किया है, जिसे सुन कर हर कोई दंग है। मुफ्ती कवी का कहना है कि करीना कपूर एक समय पर उनके निकाह में थीं। उनके इस बयान ने सरहद के दोनों तरफ इंटरनेट पर एक नई बहस छेड़ दी है। मुफ्ती कवी ने यह दावा एक पॉडकास्ट के दौरान किया, जहाँ उन्होंने अपनी 'रंगीन' जवानी के किस्से सुनाए। उनका तर्क था कि वो लोग जो आसमानी किताब को मानते हैं, उनसे निकाह ​हो सकता है और करीना कपूर उस समाज से ताल्लुक रखती हैं जो वेद को मानता है और वेद आसमानी किताब है, इसलिए उन्होंने उसके साथ शादी की थी।

"1990 के दशक में हुआ था निकाह" - मुफ्ती का दावा (Viral Video)

मुफ्ती कवी ने इंटरव्यू में विस्तार से बताया कि 1990 के दशक में वह 'सेठ शाहिद' के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने दावा किया कि 1996 के आसपास उनकी मुलाकात करीना कपूर से हुई थी। मुफ्ती के अनुसार, 1999 तक यह रिश्ता इतना आगे बढ़ चुका था कि दोनों ने निकाह कर लिया था। उन्होंने यह भी कहा कि करीना कपूर एक दौर में "पाकिस्तान की भाभी" हुआ करती थीं। हालांकि, मुफ्ती के इस दावे में तारीखों का बड़ा फेरबदल नजर आता है, क्योंकि 1996 में करीना कपूर की उम्र बहुत कम थी और उन्होंने बॉलीवुड में अपनी शुरुआत भी नहीं की थी।

सैफ अली खान और ऐश्वर्या राय पर भी बोले मुफ्ती (Bollywood News)

मुफ्ती कवी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सैफ अली खान के साथ करीना के निकाह पर भी टिप्पणी की। उन्होंने दावा किया कि जब करीना ने सैफ से शादी की, तब उन्होंने ही करीना को उनके पिछले 'बंधन' से आजाद बताया था। इसके अलावा, उन्होंने अपनी अगली 'पसंद' के रूप में ऐश्वर्या राय का नाम लिया। उन्होंने खुलेआम कहा कि अगर आज भी ऐश्वर्या राय उन्हें निकाह का प्रस्ताव देती हैं, तो वह इसे बिना सोचे स्वीकार कर लेंगे। उनके इन बयानों को लोग पब्लिसिटी स्टंट मान रहे हैं।

सोशल मीडिया पर फूटा गुस्सा और मजाक

मुफ्ती कवी के इस दावे के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं।

ट्रोलिंग: अधिकतर यूजर्स ने मुफ्ती को "अटेंशन सीकर" करार दिया है। लोगों का कहना है कि मुफ्ती कवी केवल सुर्खियों में रहने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों के नाम का सहारा ले रहे हैं।

फैक्ट चेक: यूजर्स ने सवाल उठाया है कि 1996 में करीना कपूर महज 15-16 साल की थीं, ऐसे में मुफ्ती का दावा पूरी तरह काल्पनिक और बेबुनियाद नजर आता है।

क्या करीना कपूर देंगी जवाब ?

फिलहाल बॉलीवुड की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। करीना कपूर खान आमतौर पर इस तरह के विवादों से दूर रहना पसंद करती हैं। हालांकि, कानूनी जानकारों का मानना है कि इस तरह के बेबुनियाद और मानहानि वाले बयानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि क्या पटौदी परिवार इस पर चुप्पी तोड़ता है या इसे पूरी तरह नजरअंदाज करता है।

विवादों के पुराने खिलाड़ी हैं मुफ्ती कवी

मुफ्ती अब्दुल कवी का विवादों से पुराना नाता है। यह वही शख्स हैं जिनका नाम पाकिस्तानी मॉडल कंदील बलोच की हत्या के मामले में भी उछला था। कंदील के साथ उनकी विवादास्पद सेल्फी के बाद उन्हें बहुत आलोचना झेलनी पड़ी थी। इसके अलावा, वह समय-समय पर शराब, महिलाओं और मजहब को लेकर ऐसे बयान देते रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान का धार्मिक तबका भी उनसे दूरी बना चुका है।

