अब राष्ट्रपति की खैर नहीं! जमात-ए-इस्लामी ने मोहम्मद शहाबुद्दीन को दी सीधी चेतावनी, बांग्लादेश में फिर तख्तापलट की आहट?

बांग्लादेश में राजनीतिक तनाव चरम पर पहुंच गया है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की खैर अब नहीं! जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख और संसद में विपक्ष के नेता शफीकुर रहमान ने राष्ट्रपति को सीधी चेतावनी दी है, जिससे तख्तापलट की आहट सुनाई दे रही है। शफीकुर रहमान ने फेसबुक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने 5 अगस्त 2024 (शेख हसीना के सत्ता छोड़ने वाले दिन) से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातों को छिपाया है। रहमान ने लिखा, अगर राष्ट्रपति के साथ इतना गलत हुआ था, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे के दिन की सच्चाई क्यों छिपाई।