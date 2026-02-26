अधूरी मोहब्बत का खौफनाक अंत! सुसाइड नोट में छलका यूट्यूबर का दर्द- उसे किसी और के साथ देखना अब बर्दाश्त नहीं

Hyderabad YouTuber Suicide: तेलंगाना के हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 21 वर्षीय यूट्यूबर और स्टूडेंट बोनु कोमाली ने सुसाइड कर लिया। विज्ञान की छात्रा बोनू कोमाली अपने किराए के घर में मृत मिली है। जान देने से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि वह अभी भी उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है जिसके साथ वह तीन साल से रिश्ते में थी। खबरों के अनुसार, बोनू कोमाली ने डायरी में यह भी जिक्र किया था कि अलगाव के बावजूद वह आगे नहीं बढ़ पाई थी और हमेशा इस उम्मीद से जुड़ी रही कि वह वापस लौट आएगा।'