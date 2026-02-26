26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

अधूरी मोहब्बत का खौफनाक अंत! सुसाइड नोट में छलका यूट्यूबर का दर्द- उसे किसी और के साथ देखना अब बर्दाश्त नहीं

Bonu Komali Suicide: हैदराबाद की एक मशहूर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर (YouTuber) की आत्महत्या की खबर ने सोशल मीडिया जगत को झकझोर कर रख दिया है। अपनी मौत से पहले लिखे एक बेहद दर्दनाक सुसाइड नोट में उन्होंने अपनी अधूरी मोहब्बत और टूटे हुए दिल का हाल बयां किया है।

2 min read
Google source verification

हैदराबाद तेलंगाना

image

Shaitan Prajapat

Feb 26, 2026

Bonu Komali Suicide

Bonu Komali Suicide

Hyderabad YouTuber Suicide: तेलंगाना के हैदराबाद से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। 21 वर्षीय यूट्यूबर और स्टूडेंट बोनु कोमाली ने सुसाइड कर लिया। विज्ञान की छात्रा बोनू कोमाली अपने किराए के घर में मृत मिली है। जान देने से पहले उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था कि वह अभी भी उस व्यक्ति का इंतजार कर रही है जिसके साथ वह तीन साल से रिश्ते में थी। खबरों के अनुसार, बोनू कोमाली ने डायरी में यह भी जिक्र किया था कि अलगाव के बावजूद वह आगे नहीं बढ़ पाई थी और हमेशा इस उम्मीद से जुड़ी रही कि वह वापस लौट आएगा।'

'वो मेरा नहीं है, ये मैं जानती हूं!'

कोमाली के नोट में लिखा, 'मुझे आगे बढ़ने से डर लगता है क्योंकि अगर वो वापस आ गया तो क्या होगा? मुझे पता है मुझे उसे जाने देना चाहिए, मुझे पता है वो मेरा नहीं है, मुझे पता है वो रुकने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। लेकिन मेरे मन का एक हिस्सा अब भी इंतजार करता है, अब भी उम्मीद रखता है। अब भी कल्पना करता है कि एक दिन वो मुझे चुन लेगा।' उसने लिखा कि आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है क्योंकि जब वो आखिरकार चली जाएगी, तो क्या होगा अगर वो वापस मुड़कर मुझे ढूंढने लगे।

अपार्टमेंट में फांसी लगाकर दी जान

आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम की निवासी कोमाली एक अपार्टमेंट में फांसी पर लटकी हुई पाई गई, जहां वह हैदराबाद के एक निजी कॉलेज में बीएससी की पढ़ाई करते हुए लगभग 11 महीनों से अकेले रह रही थी।

तीन साल पुराना था रिश्ता

पुलिस के मुताबिक, कोमाली का 27 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और साथी यूट्यूबर के साथ तीन साल का रिश्ता था, लेकिन खबरों के अनुसार दोनों अलग हो गए थे। आरोप है कि उसने छह महीने पहले आत्महत्या का प्रयास किया था।

मां को लिखा था आखिरी मैसेज

सोमवार तड़के कुवैत में काम करने वाली अपनी मां बी सत्या वरलक्ष्मी को संदेश भेजते हुए कोमाली मृत पाई गई। उसने आखिरी मैसेज में लिखा, 'मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूं' और अपने छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए कहा। जब कोमाली को फोन करने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो उसकी मां ने एक दोस्त को सूचना दी, जो दोपहर में उसके फ्लैट पर पहुंचा। पुलिस द्वारा उसके अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़कर तलाशी लेने पर घटनास्थल के पास एक सीढ़ी और एक साड़ी मिली।

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच शुरू

शव को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस ने संदिग्ध मौत का मामला दर्ज कर पूरी घटना को समझने के लिए डिजिटल और भौतिक साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है, जिसमें फोन रिकॉर्ड, संदेशों और मित्रों एवं पड़ोसियों के बयानों की समीक्षा करना शामिल है, ताकि आत्महत्या से जुड़े सभी पहलुओं का पता लगाया जा सके।

Updated on:

26 Feb 2026 03:53 pm

Published on:

26 Feb 2026 03:52 pm

Hindi News / National News / अधूरी मोहब्बत का खौफनाक अंत! सुसाइड नोट में छलका यूट्यूबर का दर्द- उसे किसी और के साथ देखना अब बर्दाश्त नहीं

