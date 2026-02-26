26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

राष्ट्रीय

मौसम दिखाएगा नया खेल: अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

Heavy Rain Alert: देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन देश के कई राज्यों में भारी बारिश होगी।

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 26, 2026

Heavy rain alert

Heavy rain alert by IMD

मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न शानदार रहा और इस दौरान पूरे देश में जोरदार बारिश हुई। 2025 सीज़न में देश में शुरू हुई बारिश का सिलसिला 2026 में भी कई राज्यों में बरकरार है। वहीं कई राज्यों में अब ठंड का असर कम पड़ने लगा है तो पहाड़ी राज्यों में अभी भी ठंड का असर खत्म नहीं हुआ है। मानसून के दौरान बारिश ने देशभर में लोगों को जमकर भिगोया और अभी भी कई राज्यों में बादल बरस रहे हैं, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।

हिमाचल प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

मानसून के 2025 सीज़न में हिमाचल प्रदेश में शानदार बारिश हुई और अभी भी राज्य में रुक-रूककर बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ ही राज्य में ठंड का असर भी बरकरार है। अब हिमाचल प्रदेश में मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिन कई जगह भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह बर्फबारी का भी अलर्ट है।

तमिलनाडु में कैसा रहेगा मौसम?

मानसून के 2025 सीज़न के दौरान तमिलनाडु में जमकर बादल बरसे और अभी भी राज्य में बारिश का रुकी नहीं है और बादल बरसने का सिलसिला जारी है। तमिलनाडु में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि अगले 4 दिन तमिलनाडु में कई जगह जमकर बादल बरसेंगे।

इन राज्यों में होगी भारी बारिश

देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप, अंडमान-निकोबार, पुडुचेरी, इनम, रायलसीमा, कराईकल और माहे में अगले 4 दिन भारी बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन उत्तराखंड, मध्य प्रदेश में कुछ जगह, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमकर बादल बरसेंगे।

26 Feb 2026 04:22 pm

Published on:

26 Feb 2026 04:14 pm

