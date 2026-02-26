मौसम दिखाएगा नया खेल: अगले 4 दिन होगी भारी बारिश, इन राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल

मानसून (Monsoon) का 2025 सीज़न शानदार रहा और इस दौरान पूरे देश में जोरदार बारिश हुई। 2025 सीज़न में देश में शुरू हुई बारिश का सिलसिला 2026 में भी कई राज्यों में बरकरार है। वहीं कई राज्यों में अब ठंड का असर कम पड़ने लगा है तो पहाड़ी राज्यों में अभी भी ठंड का असर खत्म नहीं हुआ है। मानसून के दौरान बारिश ने देशभर में लोगों को जमकर भिगोया और अभी भी कई राज्यों में बादल बरस रहे हैं, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है। देश में अब मौसम नया खेल दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने देश के कई राज्यों में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट (Heavy Rain Alert) जारी किया है।