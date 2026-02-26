बुरी तरह फंसे अनिल अंबानी, ED के बाद अब CBI की दबिश, लोन फ्रॉड मामले में पूरे घर और दफ्तर को खंगाला

ईडी ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के कथित बैंक फ्रॉड मामले से जुड़ी अपनी चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में अनिल की मुंबई की पाली हिल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 'अबोड' को 3,716 करोड़ रुपये की कीमत पर अटैच कर लिया है।