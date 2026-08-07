अनिल अंबानी (4 जून, 1959 को जन्मे) एक भारतीय व्यवसायी हैं। 6 अक्टूबर 2007 को उनके पास 42 अरब अमरीकी डालर मूल्य की संपत्ति है, जिसके अनुसार वे विश्व के 6ठे सबसे धनी व्यक्ति हैं। प्रतिशत के आधार पर वे विश्व के सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले बहु-अरब-डॉलर वाले समृद्धशाली व्यक्ति हैं क्योंकि उनकी संपत्ति 1 वर्ष में तीन गुनी हो गई। अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और रिलायंस एनर्जी तथा पूर्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के उप अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 66% है।

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