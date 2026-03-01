मुश्किल में अनिल अंबानी! CBI ने 8 घंटे तक की पूछताछ, जानें क्या है पूरा मामला

CBI का कहना है कि इस केस में RHFL के पूर्व CEO रवींद्र सुधालकर और अन्य लोगों के साथ मिलकर धोखाधड़ी और साजिश की गई। CBI ने 6 दिसंबर 2025 को इस मामले में केस दर्ज किया था। यह कार्रवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (पहले आंध्रा बैंक) की शिकायत के आधार पर की गई। बैंक का आरोप है कि इस पूरे मामले में उसे करीब 228 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।