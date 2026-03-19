अमेरिका-इजरायल ने ईरान में अब किया कुछ ऐसा कि तुरंत आगे आए PM मोदी, बोले- अब युद्ध नहीं रोका गया तो…

वहीं मंगलवार को, PM मोदी ने UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बात की। ‘X’ पर एक पोस्ट में, PM मोदी ने कहा, "अपने भाई HH शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान, UAE के प्रेसिडेंट से बात की और ईद की एडवांस बधाई दी। हमने वेस्ट एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा की। UAE पर हुए सभी हमलों की भारत की कड़ी निंदा दोहराई, जिनमें बेगुनाह लोगों की जान गई है और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हुआ है।"