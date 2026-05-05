कतर के आसमान में उड़ता अमेरिकी सैन्य विमान अचानक कैसे गायब हो गया, कुछ देर पहले हवा में चक्कर लगा रहा था

कतर के ऊपर उड़ता हुआ अमेरिकी गैस स्टेशन लापता हो गया। (फोटो: X/NetramDefence)
US Flying Gas Station: क्या आसमान से कोई विमान गायब हो सकता है ? कतर के ऊपर उड़ता हुआ अमेरिकी गैस स्टेशन अचानक लापता हो गया। कुछ देर पहले इसे 'आपातकालीन' घोषित किया गया था। मीडिया के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के तट से दूर फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरते समय, अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए एक उड़ते हुए ईंधन स्टेशन के रूप में काम करने वाले बोइंग केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान ने "7700" संकट संकेत जारी कर उड़ान के दौरान आपात स्थिति की घोषणा की। यह अमेरिकी विमान यूएईके अल धाफरा हवाई अड्डे से रवाना हुआ था, लेकिन कतर के ऊपर पहुंचने पर इसके इंडिकेशन गायब हो गए। ध्यान रहे कि यह विमान लड़ाकू जेट, बमवर्षक और अन्य सैन्य विमानों को अधिक समय तक हवा में रहने और अधिक दूरी तय करने में सक्षम बनाता है। यह अमेरिकी नौसेना, मरीन कोर और सहयोगी देशों के विमानों को भी सपोर्ट करता है।
खबरों के मुताबिक, यह विमान मध्य पूर्व में चल रही जंग में सहयोग कर रहा था। उड़ान ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि विमान उतरने से पहले कुछ देर तक हवा में गोलाकार रूप में चक्कर लगाते हुए देखा गया था। आपातकालीन स्थिति का सटीक कारण अभी पता नहीं चला है, और इस घटना को किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से जोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी सेना ने भी विमान की स्थिति के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है।
पश्चिमी इराक में ईरानी हमले में अमेरिकी सेना ने मार्च में एक KC-135 विमान खो दिया था। ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों के संगठन, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जानकारी के मुताबिक, समूह ने कहा कि उसने "अपने देश की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र की रक्षा में" विमान को मार गिराया था। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि इसके लापता होने के बारे में इत्तला दी। अमेरिकी सैन्य विमान की इस आपातकालीन स्थिति में ईरान के शामिल होने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है।
जानकारी के मुताबिक केसी-135 बोइंग के 367-80 डिज़ाइन पर आधारित है, जिसके आधार पर कॉमर्शियल बोइंग 707 यात्री विमान का विकास हुआ था। सैकड़ों केसी-135 विमान अभी भी अमेरिकी वायु सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा बल और वायु सेना रिजर्व की सेवा में हैं। यह लगभग 37,600 किलोग्राम माल या कई दर्जन यात्रियों को ले जा सकता है। हवाई चिकित्सा निकासी मिशनों में सहायता कर सकता है और विशेष चिकित्सा पैलेट का उपयोग करके घायल या बीमार रोगियों को परिवहन कर सकता है।
गौरतलब है कि केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर एक सैन्य विमान है, जो स्वेप्ट विंग्स के नीचे लगे चार टर्बोफैन इंजनों से चलाया जाता है और मुख्य रूप से हवाई ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान में ईंधन भरने की प्रणाली के ऊपर एक कार्गो डेक है, जिससे यह यात्रियों और उपकरणों दोनों को ले जा सकता है, और इसका उपयोग हवा में ही अन्य विमानों को ईंधन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
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