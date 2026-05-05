5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

कतर के आसमान में उड़ता अमेरिकी सैन्य विमान अचानक कैसे गायब हो गया, कुछ देर पहले हवा में चक्कर लगा रहा था

Emergency: कतर के आसमान में उड़ान भर रहा अमेरिकी सेना का 'फ्लाइंग गैस स्टेशन' (KC-135 विमान) इमरजेंसी के बाद अचानक लापता हो गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

May 05, 2026

US Flying Gas Station Goes Missing Over Qatar

कतर के ऊपर उड़ता हुआ अमेरिकी गैस स्टेशन लापता हो गया। (फोटो: X/NetramDefence)

US Flying Gas Station: क्या आसमान से कोई विमान गायब हो सकता है ? कतर के ऊपर उड़ता हुआ अमेरिकी गैस स्टेशन अचानक लापता हो गया। कुछ देर पहले इसे 'आपातकालीन' घोषित किया गया था। मीडिया के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के तट से दूर फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरते समय, अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए एक उड़ते हुए ईंधन स्टेशन के रूप में काम करने वाले बोइंग केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान ने "7700" संकट संकेत जारी कर उड़ान के दौरान आपात स्थिति की घोषणा की। यह अमेरिकी विमान यूएईके अल धाफरा हवाई अड्डे से रवाना हुआ था, लेकिन कतर के ऊपर पहुंचने पर इसके इंडिकेशन गायब हो गए। ध्यान रहे कि यह विमान लड़ाकू जेट, बमवर्षक और अन्य सैन्य विमानों को अधिक समय तक हवा में रहने और अधिक दूरी तय करने में सक्षम बनाता है। यह अमेरिकी नौसेना, मरीन कोर और सहयोगी देशों के विमानों को भी सपोर्ट करता है।

आपातकालीन स्थिति का सटीक कारण अभी पता नहीं चला

खबरों के मुताबिक, यह विमान मध्य पूर्व में चल रही जंग में सहयोग कर रहा था। उड़ान ट्रैकिंग डेटा से पता चला कि विमान उतरने से पहले कुछ देर तक हवा में गोलाकार रूप में चक्कर लगाते हुए देखा गया था। आपातकालीन स्थिति का सटीक कारण अभी पता नहीं चला है, और इस घटना को किसी भी शत्रुतापूर्ण कार्रवाई से जोड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अमेरिकी सेना ने भी विमान की स्थिति के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया है।

ईरान की समाचार एजेंसी ने इसके लापता होने के बारे में इत्तला दी

पश्चिमी इराक में ईरानी हमले में अमेरिकी सेना ने मार्च में एक KC-135 विमान खो दिया था। ईरान समर्थित सशस्त्र गुटों के संगठन, इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। जानकारी के मुताबिक, समूह ने कहा कि उसने "अपने देश की संप्रभुता और हवाई क्षेत्र की रक्षा में" विमान को मार गिराया था। ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि इसके लापता होने के बारे में इत्तला दी। अमेरिकी सैन्य विमान की इस आपातकालीन स्थिति में ईरान के शामिल होने के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया है।

यह विमानों में हवा में ईंधन भरने के अलावा, यात्री और माल भी ले जा सकता है

जानकारी के मुताबिक केसी-135 बोइंग के 367-80 डिज़ाइन पर आधारित है, जिसके आधार पर कॉमर्शियल बोइंग 707 यात्री विमान का विकास हुआ था। सैकड़ों केसी-135 विमान अभी भी अमेरिकी वायु सेना, राष्ट्रीय सुरक्षा बल और वायु सेना रिजर्व की सेवा में हैं। यह लगभग 37,600 किलोग्राम माल या कई दर्जन यात्रियों को ले जा सकता है। हवाई चिकित्सा निकासी मिशनों में सहायता कर सकता है और विशेष चिकित्सा पैलेट का उपयोग करके घायल या बीमार रोगियों को परिवहन कर सकता है।

आखिर केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर क्या है?

गौरतलब है कि केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर एक सैन्य विमान है, जो स्वेप्ट विंग्स के नीचे लगे चार टर्बोफैन इंजनों से चलाया जाता है और मुख्य रूप से हवाई ईंधन भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस विमान में ईंधन भरने की प्रणाली के ऊपर एक कार्गो डेक है, जिससे यह यात्रियों और उपकरणों दोनों को ले जा सकता है, और इसका उपयोग हवा में ही अन्य विमानों को ईंधन स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

US Israel Iran War

यूएसए

Published on:

05 May 2026 05:57 pm

Hindi News / World / कतर के आसमान में उड़ता अमेरिकी सैन्य विमान अचानक कैसे गायब हो गया, कुछ देर पहले हवा में चक्कर लगा रहा था

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

US Israel Iran War

सीजफायर के बावजूद इजरायली सेना पर बड़ा हमला, लेबनान में फिर भड़की जंग

Hezbollah Drone Attack Israel
विदेश

खाड़ी में महायुद्ध का सायरन! UAE पर हमले के बाद आमने-सामने अमेरिका और ईरान

Donald Trump
विदेश

ईरान के हमले में 3 भारतीय घायल, PM मोदी ने दिया कड़ा संदेश, कहा- ‘यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है’

राष्ट्रीय

यूएई पर ईरान के हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने पर आई भारत सरकार की प्रतिक्रिया – ‘निर्दोषों पर हमले तुरंत रोके जाए’

Randhir Jaiswal
विदेश

कभी भी छिड़ सकती है दोबारा से जंग! अमेरिका ने ईरान की नौसेना से निपटने के लिए तैनात किए अपाचे हेलीकॉप्टर

Apache Helicopter
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.