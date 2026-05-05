कतर के आसमान में उड़ता अमेरिकी सैन्य विमान अचानक कैसे गायब हो गया, कुछ देर पहले हवा में चक्कर लगा रहा था

US Flying Gas Station: क्या आसमान से कोई विमान गायब हो सकता है ? कतर के ऊपर उड़ता हुआ अमेरिकी गैस स्टेशन अचानक लापता हो गया। कुछ देर पहले इसे 'आपातकालीन' घोषित किया गया था। मीडिया के अनुसार, मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के तट से दूर फारस की खाड़ी के ऊपर उड़ान भरते समय, अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए एक उड़ते हुए ईंधन स्टेशन के रूप में काम करने वाले बोइंग केसी-135 स्ट्रैटोटैंकर विमान ने "7700" संकट संकेत जारी कर उड़ान के दौरान आपात स्थिति की घोषणा की। यह अमेरिकी विमान यूएईके अल धाफरा हवाई अड्डे से रवाना हुआ था, लेकिन कतर के ऊपर पहुंचने पर इसके इंडिकेशन गायब हो गए। ध्यान रहे कि यह विमान लड़ाकू जेट, बमवर्षक और अन्य सैन्य विमानों को अधिक समय तक हवा में रहने और अधिक दूरी तय करने में सक्षम बनाता है। यह अमेरिकी नौसेना, मरीन कोर और सहयोगी देशों के विमानों को भी सपोर्ट करता है।