UAE पर हमले से भड़का अमेरिका, ईरान को दी समंदर में ही ‘कब्र’ बनाने की चेतावनी!

होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया का वह संकरा लेकिन बेहद अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का लगभग एक तिहाई कच्चा तेल गुजरता है। ईरान ने सख्त लहजे में धमकी दी है कि अगर उस पर किसी भी तरह का पश्चिमी सैन्य या आर्थिक दबाव डाला गया, तो वह इस जलमार्ग को पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। वहीं, महाशक्ति अमेरिका ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिकी नौसेना ने इस क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की गश्त बढ़ा दी है, जिससे समंदर में सीधी सैन्य भिड़ंत का खतरा पैदा हो गया है।