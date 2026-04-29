‘गंभीर संकट में है ईरान’, ट्रंप ने किया बड़ा दावा; होर्मुज को लेकर भी कही बात

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि ईरान ने हमें बताया है कि वह संकट की स्थिति में है। वे चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द होर्मुज जलडमरूमध्य खोलें, ताकि वे अपने नेतृत्व से जुड़े हालात को समझ सकें। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान इस समय नेतृत्व संकट से गुजर रहा है।