बातचीत के बीच ईरान का पाकिस्तान पर टूटा भरोसा, कहा- हमेशा US के साथ झुकता है; मध्यस्थ बनने लायक नहीं

इस बीच, अमेरिका-ईरान तनाव के बीच बातचीत ठहरी हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत चाहता है, तो वह सीधे संपर्क कर सकता है। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर वे बात करना चाहते हैं, तो हमारे पास आ सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास सुरक्षित लाइनें हैं।