US-Iran Talk: अमेरिका और ईरान के बीच फिर फेल हुई वार्ता, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से ईरानी राष्ट्रपति ने कही बड़ी बात

US-Iran Talk: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली दूसरे दौर की बातचीत भी विफल हो गई। इसी बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कड़ा रूख अपनाया है। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका द्वारा लगाई गई नौसैनिक नाकेबंदी खत्म नहीं होती, तब तक कोई सीधी बातचीत संभव नहीं है।