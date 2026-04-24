US-Iran War: क्या ईरान के खिलाफ परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने वाला है अमेरिका? ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान की नौसेना समुद्र में डूब चुकी है और वायुसेना तबाह हो चुकी है। साथ ही कहा कि उनकी एंटी-एयरक्राफ्ट और रडार प्रणाली खत्म हो गई है, उनके नेता अब नहीं रहे और नाकाबंदी पूरी तरह मजबूत है। अब हालात और खराब होंगे। समय उनके पक्ष में नहीं है। कोई भी समझौता तभी होगा जब वह अमेरिका, उसके सहयोगियों और पूरी दुनिया के लिए सही होगा।