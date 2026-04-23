6 महीने तक बंद रहेगा होर्मुज, ईरान ने समुद्र में बिछाई है बारूदी सुरंग, अमेरिका बोला- हटाने में समय लगेगा

Strait of Hormuz Crisis: अमेरिका और ईरान युद्ध के बीच होर्मुज को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। अमेरिका के रक्षा मुख्यालय पेंटागन ने कांग्रेस को जानकारी देते हुए बताया कि ईरान द्वारा बिछाई गई समुद्री माइंस को हटाने में करीब 6 महीने तक का समय लग सकता है। दरअसल, यह खुलासा ऐसा समय में हुआ है जब दोनों देशों के बीच सीजफायर के बाद भी तनाव बना हुआ है।