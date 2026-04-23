ईरान से सीज़फायर के बीच अमेरिकी सेना में बड़ी उठापटक, नेवी सेक्रेटरी की हुई छुट्टी

ईरान (Iran) और अमेरिका (United States of America) के बीच सीज़फायर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा है कि सीज़फायर तब तक जारी रहेगा जब तक दोनों पक्षों के बीच समझौता नहीं हो जाता। हालांकि ईरान ने इसका खंडन किया है और कहा है ट्रंप की धमकियों और होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) में अमेरिकी नाकेबंदी की वजह से दोनों देशों के बीच शांति-वार्ता और समझौते तक पहुंचने में परेशानी आ रही है। इसी बीच अमेरिकी सेना में उठापटक जारी है और देश के युद्ध मंत्री (रक्षा मंत्री) पीट हेग्सेथ (Pete Hegseth) ने एक बड़ा फैसला लिया है।